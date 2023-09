Eleinte úgy tűnt, simán bedarálja ellenfelét a KSC, amely 6–0-val kezdett. A szezon első kosarát Holcz Rebeka szerezte – a saját nevelésű kosaras dupláját nagy ovációval fogadta a közönség. Gyorsan betalált a frissen igazolt center, Jacinta Monroe is, aztán Alekszandra Sztanecsev vágott be egy triplát – a két légiós gyorsan átesett a tűzkeresztségen. Senki sem gondolta volna, amikor 11–4-re vezetett a Szekszárd, hogy izgulni kell. Aztán mégis kellett. A BKG elkezdett felzárkózni, s 17–10 után egy 8–0-s rohammal fordított. Djokics Zseljko figyelmeztetett a szezon előtti interjúban, hogy nehéz lesz, de akkor azt a szakember óvatoskodásának tudtuk be. Aztán mégis az lett. A szekszárdiak egy kicsit elveszítették a ritmust, a szigetszentmiklósiak pedig nagyon ráéreztek a játékra, s ez elég volt nekik ahhoz, hogy egy-egy pontokkal vezessenek. A nagyszünetre azért meglett az előny, de szó szerint vért kellett izzadni érte.

A fordulás után aztán helyreállt a rend, 43–43-ról felépített egy tízpontos fórt a KSC, amely 53–43-ra megugrott. Nagyon elkapta a fonalat az első félidőben kosár nélkül maradó Ana Vojtulek, de a BKG nem tört meg. Szívósan tapadtak, érezték, hogy ebben a meccsben benne lehet számukra az idény egyik nagy bravúrja. A litván Santa Baltkojiené és az amerikai Chloe Marotta parádésan játszott, de szerencsére nem ők lettek a hősök. Hanem Theodoreán Alexandra és társai, akik óriási szívvel harcoltak, s végül kivívták a győzelmet. Az utolsó percre 75–75-tel fordultak rá a felek, de aztán Boros Júlia és Jacinta Monroe is betalált, amire Marotta két büntetője jött válaszul. Négy másodperccel a vége előtt még támadhatott az egyenlítésért a BKG, de megúszta a KSC. Meglett a szezon első győzelme – egy új csapat életében ez a legfontosabb.

Sűrű a menetrend, sok idő nincs a pihenésre, kedden jön a szomszédvári rangadó, az NKA Universitas Pécs ellen. Mondhatjuk, hogy jó kis ráhangolódást jelentett ez a meccs, minden dicséretet megérdemel a BKG, amely sok nagycsapat orra alá fog még borsot törni a szezonban.

Tippmix Női Kosárlabda NB I, az 1. fordulóban

Tarr KSC Szekszárd–BKG Prima Natura Szigetszentmiklós 79–77

(19–19, 20–18, 20–17, 20–23). Szekszárd, 600 néző. Vezette: Minár L., Horváth Cs., Téczely R. Szekszárd: Sztanacsev 15/6, Boros 9, Holcz 2, Vojtulek 17/3, Monroe 19. Csere: Theodoreán 3/3, Szücs G. 2, Horváth B. 2, Mányoky 6, Krnjics 4. Vezetőedző: Djokics Zseljko. Szigetszentmiklós: Baltkojiene 23/6, Zsámár P. 9/9, Koch 11/9, Marotta 28/6, Aldazabal 3. Csere: Takács D. 3, Bajzáth L. Vezetőedző: Gedei Tibor.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 6–0. 4. p.: 11–4. 7. p.: 17–10. 9. p: 17–18. 12. p.: 23–24. 16. p.: 29–30. 19. p.: 37–35. 22. p.: 43–43. 26. p.: 53–43. 28. p.: 57–48. 33. p.: 66–56. 37. p.: 73–69. 39. p.: 75–75.