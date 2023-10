A sorozatot a Budaörs elleni 1–0-val kezdék építeni Micskó Márk tanítványai, aztán egy 2–2-es döntetlennel utazhattak haza az Astra otthonából, majd pedig legutóbb 4–2-re verték a Szegedet.

„Sajnos eltiltás miatt nem ülhettem a kispadon, így kollégám Tóth Dorottya vezette a csapatot, akinek szeretnék külön is gratulálni, hiszen rendkívül jól teljesített ő is a csapattal együtt – mondta a szegediek elleni találkozóról a szakember. – Nem újdonság ez neki, hiszen amióta együtt dolgozunk előfordult már ilyen. Büszke vagyok a lányokra, mert amiket hétről-hétre gyakorlunk, egyre többször viszontlátom, fejlődik a csapat, ami most már pontokban is meglátszik. Fehérváron mindenképpen győzni szeretnénk, hiszen három mérkőzés óta veretlenek vagyunk, amire még nem volt példa mióta az NB I-ben szerepelünk” – zárta Micskó Márk.

Simple Női Liga, NB I, a 8. fordulóban. Fehérvár FC–Szekszárdi WFC, szombat, 11 óra. V: dr. Hegyi E.