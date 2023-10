Ahogyan a legutóbbi mérkőzésén, kedden este az Európa-kupában, Madridban, úgy a negyedik magyar bajnokiján is kiválóan kezdett a KSC, s ezúttal is főként Monroe és Boros volt eredményes pazar támadásokat követően. A találkozó elején ez masszív vendég védekezéssel is párosult, három percig nem talált a gyűrűbe az egyébként köztudottan veszélyes TFSE, amely a nyitófordulóban legyőzte a Sopront (86–80) az új, impozáns Csörsz utcai sportcsarnokában. A létesítmény egyébként nem volt idegen Djokics Zseljko csapata számára, hiszen a bajnoki rajt előtt itt játszották utolsó felkészülési meccsüket, amely vereséggel zárult (64–77). Most a szeptemberi látogatás mellett fokozta az otthonosság érzését Krnjicsék számára, hogy mintegy száz szekszárdi szurkoló elkísérte őket. S jó részük nemcsak ült és nézett, hanem tenyerét, torkát nem kímélve űzte a csapatát.

A 16. percben Sárika – így becézik Krnjics Szárát – 2+1-e után pedig már jöhetett a Kadarka Brigade-tól az első számolás, amikor tíz pontra hízott a vendégek előnye (19–29). Igaz, nem sokáig élt ez a fór, mert Czinano és Carter mellett az ex-szekszárdi Szabó Fanni és a Tolna vármegyei gyökerekkel rendelkező Dúl Terka is ráérzett a gyűrűre. Aztán ahogyan az elején kialakult, hat pont körül állandósult a differencia. A félidő vége előtti másodpercekben még mindkét csapatnak volt lehetősége kosarat szerezni, de Sztanacsevék nem tudtak ellépni, viszont Szabóék sem tudtak közelebb zárkózni. A nagy szünetben 30–36-t mutatott az eredményjelző.

A fordulás után fejben az öltözőben maradt a KSC, ugyan megvoltak a tiszta dobóhelyzetek, sorra kimaradtak a ziccerek, a középtávoli és távoli kísérletek. Carterék viszont „vért ittak”, néhány perc alatt kiegyenlítettek, majd a vezetést is átvették (24. perc: 40–38). Sokáig úgy tűnt, bedeszkázták a szekszárdiak gyűrűjét, minden kísérlet lejött róla, aztán a 28. percben Krnjics szerzett egy duplát, majd Boros hintett egy triplát, amivel visszavette a vezetést a KSC (43–45). A záró negyed előtt 32,7 százalékkal dobott mezőnyből a Szekszárd, de így is előnnyel várta az utolsó tíz percet (46–49).

Szabó Fanni, aki a pontszerzésben, gólpasszban, játszott percben, szerzett labdában és teljesítményindex mutatóban egyaránt a női játékosok mezőnyének élén áll vagy ott van a legjobb ötben, vette a hátára a csapatát, s vezetésével ismét a hazaiknál volt az előny az utolsó periódus elején.

Szerencsére jött Horváth Betti, akinek sült a keze kintről a TF zónavédekezése ellenében, de ez is csak arra volt elegendő, hogy ne tudjanak jobban ellépni Dúl Pankáék. Űzte, hajtotta csapatát a vendég szurkolótábor, de hiányzott az átütő erő ezen az estén a szekszárdiakból, nem tudták a végén a maguk javára fordítani a meccset. A nagy akarattal játszó TFSE-MTK 69–67-re nyert, megszerezte harmadik sikerét, a KSC pedig elszenvedte első bajnoki vereségét.

A Tolna vármegyei hölgyek kedden Olaszországba, Szardínia szigetére utaznak újabb Európa-kupa mérkőzésre, de hogy a sérültek közül (Dudasová, Vojtulek, Szücs) ki vagy kik épülnek fel addig, még nem tudni, mindenesetre nagy szükség lenne a mélyebb rotációra, hogy jöhessenek az újabb győzelmek e két vereség után.

Tippmix Női NB I, a 4. fordulóban

TFSE-MTK–Tarr KSC Szekszárd 69–67 (13–17, 17–19, 16–13, 23–18)

Budapest, dr. Koltai Jenő Sportközpont, 450 néző. V: Jakab L., Szilágyi B., Kapusi G. TFSE-MTK: Dúl P. 9/3, Baa, SZABÓ F. 20/6, CARTER 17/9, CZINANO 16. Csere: Dúl T. 7/3, Király, Németh A. Edző: Hegedűs Péter. Szekszárd: SZTANACSEV 9/3, Holcz, Boros 11/3, Mányoky 2, MONROE 22. Csere: Miklós 3/3, Theodoreán, KRNJICS 11, Horváth B. 9/9. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0–6. 7. perc: 8–13. 12. p.: 13–20. 19. p.: 26–34. 23. p.: 38–38. 28. p.: 43–45. 34. p.: 53–53. 38. p.: 65–63.

További eredmények a 4. fordulóból

E.ON ELTE BEAC–Vasas Akadémia 77–80, DVTK Hun-Therm–NKA Universitas Pécs 83–82, A BKG-PRIMA NATURA Szigetszentmiklós–Sopron Basket találkozó elmaradt, december 20-án játsszák le. A Serco UNI Győr–VBW CEKK Cegléd meccs időpontja október 28., 17 óra.