Ahogy arról beszámoltunk, a paksiak harmadik bajnokijukat is leveszítették, miután Pécsett végig szoros mérkőzésen 82–80-ra alulmaradtak. Az ASE az újonc otthonában sem számíthatott Eilingsfeld Jánosra, Duda Sanadzére és Mario Ihringre, míg a Szombathelyről kölcsönbe érkező fiatalt, Sövegjártó Ábelt az első félidőben elveszítették.

– Nincs miről beszélni, jól játszott a Pécs, de támadásban mi is jók voltunk, nyolcvan pontot dobtunk idegenben. Egyszerűen a minőségi játékosaink, és ezt nem bántásként mondom, mert mi igazoltuk le őket, de öregek. Erre kérdezhetik azt, hogy miért őket igazoltuk le? Azért, mert mi csapatot szerettünk volna építeni, amibe beletartozik az a három hiányzó, akik most nem voltak és úgy gondoltunk, hogy ezeknek az öreg játékosoknak nem kell harmincöt percet pályán lenniük – fakadt ki a találkozó utáni sajtótájékoztatón Csirke Ferenc, aki kritikát is megfogalmazott. – Azt várom el például Keith Wrighttól (az amerikai center 1989-es születésű – A szerk.), hogy a 38. percben, harmincnégy perc játék után csússzon-másszon a labdáért. Mérkőzés közben, amikor hat-hét pont volt a különbség nekünk, akkor sem tudtam úgy cserélni, hogy egy agresszív védekezés ellen megtartsuk a labdákat. A végén megszereztük a lepattanót, de eladott labda lett belőle, amit a Pécs megbüntetett egy triplával.

A paksiak, akik az elmúlt másfél évtizedben másodszor kezdte három vereséggel a szezont, legközelebb október 21-én a Kaposvárt fogadják a Gesztenyés úti sportcsarnokban.