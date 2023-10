Sok-sok élménnyel és sok-sok tapasztalattal gazdagodott a magyar delegáció az egyiptomi korosztályos világbajnokságon, ahol Nagy Norbert személyében egy Decsen sakkozó fiatalnak is szoríthattunk. A székesfehérvári ifjú nem is teljesített rosszul, hiszen a megszerezhető 11 pontból 5,5-öt begyűjtött, ami ötven százalékos eredmény! Lehetett volna jobb is, mert akadtak olyan partik, amelyeket kissé nagyobb odafigyeléssel, kissé több koncentrációval megnyerhetett volna Gál Péter tanítványa, de ok egyáltalán nincs a szomorkodásra, sőt inkább dicséret illeti a nyolcéves fiút.

Norbi az egyiptomi Dwidar Youssef, a moldáv Hariton Luca, a szlovén Jakob Krajnc és a cseh Petr Strihavka ellen győzni tudott, a türkmén Maksat Awlyakuliyevvel, a mongol Khuslen Bat-Yalalttal és az ukrán Kovalenko Luchezaróval remizett. Két kínaitól, Qian Qipengtől és Bai Moxuantól, valamint a török Karaboga Neset Erentől és a másik ukrántól, Firmanyuk Levanttól kikapott, így a 49. helyen végzett.

A 90 versenyzőt felvonultató mezőny összetettjében a FIDE színekben versenyző, de orosz születésű Roman Shogdzhiev végzett az első helyen, mégpedig százszázalékos teljesítménnyel! A szintén FIDE-színekben induló, s szintén orosz Aidan Gafurov kilenc ponttal zárt, a dobogó harmadik fokára pedig a nyolc pontot begyűjtő szlovák Tomas Andre állhatott fel. A verseny kiegyenlítettségét mutatja, hogy kilencen zártak 6,5 ponttal, tizenegyen gyűjtöttek be 6 pontot, és Norbi mellett még tizenkét olyan sakkozó ifjonc akadt, aki 5,5 ponttal zárt.