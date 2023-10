Bartha Dávid, az AC Bonyhád egykori válogatott atlétája projektmenedzserként tevékenykedett a vb szervezése és lebonyolítása idején. Elmondta, hogy rengeteg forgatókönyvvel biztosították be magukat a rendezvény idejére, hogy bármire felkészülten tudjanak reagálni. A világverseny sikere kapcsán beszélt a kiélezett küzdelmekről, az izgalmas fordulatokról, hogy több számban is az esélytelennek gondolt sportolók állhattak dobogóra. A Medál Pláza jól bevált ötletnek bizonyult, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke már a helyszínen kijelentette, hogy enélkül a jövőben nem rendeznek világversenyt.

Váncsa Dénes versenybíróként dolgozott a vb-n. Elmondta, hogy 2011-ben végezte el az alapfokú versenybírói képzést, és azóta fejlesztette tudását. A VB-n 250 versenybíró dolgozott, akiket az elmúlt két évbeli teljesítményük nyomán bíztak meg a feladattal. Dénes a gyaloglásnál büntetőbíróként dolgozott, de amikor nem volt feladata, akkor is a helyszínen várt készenlétben, mert mindig akadt soron kívüli tennivaló. Azt is elárulta, hogy a versenybíróknak azért volt szürke a „munkaruhájuk”, hogy ne legyenek feltűnőek, ne vonják el a figyelmet magáról a versenyről.

Bíró Dána az AC Bonyhád középiskolás atlétája, és nagyon örült, hogy önkéntesként tevékenykedhetett a világversenyen. A 2500 önkéntes megbízatásában kikötötték, hogy minimum 7 napot, és naponta 8 órát kell dolgozzanak, amit bizony túl is teljesítettek. Dána úgy fogalmazott, hogy ő főleg a papírmunkák terén tevékenykedett, de még az utcán járva is megállították őt kérdésekkel. Az önkénteseket ugyanis könnyű volt felismerni narancssárga „munkaruhájukról”. A vb önkéntes csapatát egyébként fair play díjra jelölték.

Hornok Enikőt, az AC Bonyhád edzőjét – aki a bonyhádi élménybeszámoló háziasszonya, levezetője volt – éremátadó feladattal bízták meg a vb-n. Az aktuális verseny végén, még a pályán ők akasztottak érmet a dobogósok nyakába, hogy a médiának már ezzel „kitüntetve” tudjanak nyilatkozni. Az igazi érem átadása a Medál Plázában volt, ahol a szépszámú közönség sorfala mellett, szelfizve, pacsizva jutottak el az érmesek a dobogóig.

A bonyhádi esten sok élményt, hangulatot, titkot árultak még el a vendégek. Például hogy mit is jelent Youhuu, a kabalaállat neve, és hogy három profi sportoló öltötte fel a jelmezt, 15 percenként váltva egymást. Erre pedig azért volt szükség, mert a racka-ruhában 10 fokkal melegebb volt, mint a 35-37 fokos arénában… Jó volt azt is hallani, hogy a közönség együtt élt a versenyzőkkel: a hangos drukkolás után a megfelelő pillanatban olyan csend is tudott lenni, hogy a jelenlévők hallották a légy zümmögését. A bonyhádi élménybeszámolót ugyanilyen figyelemmel kísérték a jelenlévők, és örömmel nézték a vb-n készült fotókat és videókat is.