Külön csatát vívtak egymással a sióagárdi támadók, Simon György és Schaffler Dávid, ami ugyan döntetlenre végződött, csapatuk azonban tizenkét gólos meccsen verte a Nagydorogot. A németkériek a pályán is megszerezték első sikerüket (a Nagydorog elleni három pontot a Versenybizottság ítélte oda nekik), hozzájuk hasonlóan a címvédő Pálfa és a Szedres is magabiztosan győzött idegenben. A Madocsa és a Dunaszentgyörgy is hátrányból fordítva nyert, Böde Dániel csapata ezzel továbbra is hibátlan.

AutóCity Volkswagen Tolna Vármegyei III. o. Kelet 9. forduló

Györköny SE–Pálfai SE 0–5 (0–1). Györköny, v.: Krajcsovics A. (Krajcsovics A.). Gólszerző: Orsós Á. (62., 71.), Szabó Z. (45+1., 11-esből), Végh M. (61.), Orsós D. (81.)

Madocsa SE–Kajdacsi SE 3–2 (0–1). Madocsa, v.: Áman (Braun M., Sebestyén L.). Gólszerző: Böde I. (54., 74., a második 11-esből), Kern T. (65.), illetve Bogdán M. (13.), Palló (86.)

Gyapa Derbi SE–Szedresi SE 1–5 (1–1). Dunakömlőd, v.: Rácz B. (Papp R., Szász Gy.). Gólszerző: Laszlóczki (32.), illetve Bíró Adrián (4.), Matus (61.), Bíró András (65.), Bősze (70.), Simcsik (85.)

Sióagárdi SE–Nagydorog KSE 9–3 (5–1). Sióagárd, v.: Horváth T. (Bányai B., Heitzmann). Gólszerző: Simon Gy. (7., 21., 51., 68.), Schaffler D. (35., 45., 46., 70.), Pickett (14.), illetve Berek G. (23., 88.), Molnár T. (69.)

Tolna VFC II–Dunaszentgyörgyi SE 2–4 (2–2). Bogyiszló, v.: Csobot L. (Bányai B.). Gólszerző: Szente Sz. (5.), Fazekas R. (25.), illetve Jóni K. (7., 61.), Udovisits (32.), Horváth B. (66.)

Őcsény SK–Németkéri SE 0–6 (0–4). Őcsény, v.: Szabó J. (Mihálovics, Petrovics). Gólszerző: Csonka T. (16.), Kungl (29.), Csonka J. (36.), Majoros Sz. (44.), Ranga A. (48.), Licker B. (62.)

A bajnokság állása

1. PÁLFA 9 8 0 1 37–4 24 2. MADOCSA 8 8 0 0 34–15 24 3. SZEDRES 8 7 0 1 35–7 21 4. SIÓAGÁRD 8 6 0 2 37–10 18 5. GERJEN 8 6 0 2 24–15 18 6. DUNASZENTGYÖRGY 8 4 1 3 25–13 13 7. GYAPA DERBI 8 3 1 4 15–24 10 8. KAJDACS 7 2 1 4 19–19 7 9. NÉMETKÉR 7 2 0 5 19–21 6 10. GYÖRKÖNY 8 1 2 5 13–26 5 11. TOLNA II. 8 1 1 6 7–34 4 12. NAGYDOROG 8 1 0 7 13–40 3 13. ŐCSÉNY 9 0 0 9 5–55 0