A mostani már a negyedik fordulója volt a kedvelt versenysorozatnak, ezúttal huszonegyen küzdöttek a pontokért és a győzelemért. A tizenhatos főtáblára két hölgy, Kissné Zelei Anikó és Marschal Andrea is feljutott, mindketten üde színfoltjai voltak a megmérettetésnek. A legjobb négy közé három paksi versenyző mellett egy szekszárdi jutott be, s végül utóbbinak sikerült is nyernie.

Adorján Ádám az elődöntőben Kajári Attilát verte magabiztosan, 4–1-re, a másik ágon pedig Kovács Botond győzött ugyanilyen arányban Égner Attila ellen. A döntőben Adorján Ádám–Kovács Botond összecsapás következett, ahol Adorján felé billent a mérleg, s végül 5–2-es sikerével megszerezte a végső győzelmet. A bronzmérkőzésen Égner Attila 4–1-re győzött Kajári Attila ellen. A legmagasabb kiszállóját Erdős Andor (Dunaújvárosi DC) jegyezte, aki 156 pontról nullázta le a táblát.

A verseny végeredménye: 1. Adorján Ádám (Alisca Darts), 2. Kovács Botond (Paksi DSE), 3. Égner Attila (Paksi DSE).