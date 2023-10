Néhány percet leszámítva nem forgott veszélyben a Paks győzelme a sereghajtó Kisvárda ellen, vélte Bognár György a 3–1-es siker után, a vezetőedző a csapategységet emelte ki a győzelem forrásaként.

– A bekapott gólnál azt gondoltam, hogy lehetnek gondjaink, mert abban a periódusban a Kisvárda jobban játszott. Szerencsére a harmadik góllal rendbe jött minden, nagyon szép volt az az akció. Mezei Szabolcs az egész mérkőzésen ragyogóan játszott, Papp Kristóffal ő volt csapatunk legjobbja. Többen jó teljesítményt nyújtottak, de a csapatjáték az, amit ki kell emelni – értékelt a paksiak vezetőedzője, hozzátéve, hogy csak saját magukkal foglalkoznak, az újabb siker csak részeredménynek számít.

A mérkőzés első gólját szerző Szabó János a pontrúgásokat emelte ki, hiszen két gólt szöglet után szereztek, igaz, a kapott találatuk is így született.

– Megint jól adtunk be, jól is érkeztünk rá, így ismét eredményesek tudtunk ebből lenni, mondhatjuk, hogy a pontrúgás az erényünk. Azt szokták mondani, hogy ezekre a legkönnyebb felkészülni, mi is ebből szereztünk kettőt, ugyanakkor ebből is kaptuk. Erre jobban oda kell koncentrálni. Nem helyezésben gondolkozom, hanem a megszerzett pontokban, az a lényeg, hogy már ennyit gyűjtöttünk – így a Zalaegerszeg után sorozatban második bajnokiján eredményes hátvéd.

A paksiak egy ponttal a listavezető Ferencváros mögött, de néggyel az Újpest előtt a második helyen áll a tabellán. Csütörtökön a Budapest Honvéd otthonában lépnek pályára a MOL Magyar Kupában (19.30 óra, tv: M4 Sport), tét a legjobb tizenhat közé jutás. A bajnokságban vasárnap 18.30 órakor az MTK Budapestet fogadják a Fehérvári úton.

OTP Bank Liga, 11. forduló

Paksi FC–Kisvárda Master Good 3–1 (2–0)

Paks, 2078 néző. V.: Káprály (Becséri, Rózsa D.)

Gólszerző: Szabó J. (16.), Windecker (45+2.), Mezei (80.), illetve Balogh N. (74.)