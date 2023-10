Egy félidő után nagyon úgy tűnt, hogy megszakítja a kanizsaiak remek hazai sorozatát a Szekszárdi UFC, amely negyvenöt percnyi játék után Budai Dávid két találatának köszönhetően 2–1-re vezetett. Taktikusan játszott Mészáros István csapata, amely három veretlen meccsel a háta mögött utazott el Zalába. Aztán a második félidőben beindult a kanizsai gépezet, négy gólt is szereztek a hazaiak, akik végül 5–2-re nyertek.

A meccs krónikájához tartozik, hogy Gellér Axel buktatásáért 2–2-nél, majd Arena Ármin buktatásáért 4–2-es hazai vezetésnél is járt volna egy tizenegyes a Szekszárdnak. Mindent egybevetve az FC Nagykanizsa jobb csapat, ami meg is látszott ezen a találkozón, de az első félidei játékáért jár a dicséret az UFC játékosainak is.

NB III, Dél-Nyugati csoport, a 13. fordulóban

FC Nagykanizsa–Szekszárdi UFC 5–2 (1–2)

Nagykanizsa, v.: Takács Á. (Turi M., Urbán R.). Nagykanizsa: Kálovits – Bence (János N., a szünetben), Kovalovszki, Szilágyi A., Pintér D., Kondor (Fehér B., 85.), Szökrönyös, Szabó P., Lőrincz B. (Szinay, 79.), Szanyi, Varga D. (Sági, 75.). Vezetőedző: Gombos Zsolt. Szekszárd: Pomozi – Kiszely, Fekete M., Arena, Ágics, Füredi P. – Gellér, Lékó (Péter D., 78.), Budai D., Tokody – Péter A. (Paksi D., 78.). Vezetőedző: Mészáros István. Gólszerzők: Kovalovszki (20., 70., az elsőt 11-esből), János N. (50.), Kondor (62.), Fehér B. (94.), illetve Budai D. (11., 29.). Kiállítva: Tokody (94.).

A Szekszárdi UFC november 5-én, vasárnap 13 órakor a Paksi FC második számú csapatát fogadja a bajnokság 14. fordulójában.

A 13. fordulóban az FC Dunaföldvár 1–0-ra legyőzte a Ferencváros második számú csapatát, a Paksi FC második sora viszont 2–1-re kikapott a Fehérvár FC tartalékcsapatának vendégeként.