A női Európa-kupa negyedik fordulójának összecsapása következik Theodoreán Alexandráék számára, akik eddig egy győzelemmel és két vereséggel állnak a második számú európai sorozatban. A kiírás eddig egyetlen győzelmét (76–65 lett a vége) éppen a csehek ellen aratták hazai pályán a kék-fehérek, mégpedig egy 31–17-re megnyert káprázatos negyedik negyednek köszönhetően.

Most sokkal nehezebb dolga lesz a Szekszárdnak, már csak azért is, mert hiányozni fog a horvát Ana Vojtulek, valamint Miklós Melinda és Szücs Gréta is. Miklósnak részleges szakadás van a hátulsó keresztszalagjában, így ő a válogatott Eb-selejtezőit is kénytelen kihagyni. Vojtuleknek – aki éppen a csehek elleni szekszárdi meccsen sérült meg – a patellájával (ez a térdben lévő sérülés) van gondja, Szücs pedig egy korosztályos bajnokin sérült meg.

Némi fény a sötétségben, hogy visszatérhet a csapatba Nikola Dudásova, vele mindenképpen erősebb lesz a KSC mezőnysora. Szükség is lesz a szlovák karmesterre, hiszen a korábbi meccseken a magasemberek vitték a prímet, a múlt csütörtöki, olaszországi Európa-kupa-meccsen például a rutinos Jacinta Monroenak és Krnjics Szárának egyaránt több min 30 percet a pályán kellett lenniük. Előbbi ráadásul úgy játszotta végig az olaszországi találkozót, hogy ráesett a hátára, de összeszorított fogakkal folytatta és a legeredményesebb szekszárdi lett.

Chomutov városa nincs közel, szinte a német határig kellett elutazniuk a szekszárdiaknak (Zwickau és Chemnitz árnyékában), akiknek ez lesz sorozatban a harmadik idegenbeli kupameccsük. A korábbi kettőt a spanyol Movistar Estudiantes (69–83) és az olasz Dinamo Sassari (69–85) otthonában elveszítették. Mivel a hazai NB I-es bajnokságban Boros Júliáék kikaptak a TFSE-től is, így egy reménybeli győzelem a Tarr KSC idénybeli első idegenbeli győzelme lenne.

„Az utolsó esélyeink egyikét szeretnénk megragadni – fogalmazott itthon Szabó Noémi, szakmai és sportigazgató. – Biztos vagyok benne, hogy a lányok a szívüket is kiteszik a pályára szerdán este. A héten új taktikai variációkkal készültünk, szeretnénk a hazai találkozó után idegenben is legyőzni a cseheket. A kupameccs után lesz tizenhét napunk rá, hogy sérültjeink rendbe jöjjenek, bízunk benne, hogy a válogatott Eb-selejtezői után már teljes kerettel, újult erővel folytathatjuk a hazai és a nemzetközi porondon” – tette hozzá Szabó Noémi.

A Tarr KSC delegációja – a fedélzeten Alekszandra Sztanacsevvel, Nikola Dudasovával, Boros Júliával, Theodoreán Alexandrával, Mányoky Rékával, Horváth Bernadettel, Krnjics Szárával, Jacinta Monroe-val, Holcz Rebekával és Árvai Júliával – több mint nyolcórás utazás után fél öt körül érkezett meg kedden a negyvenötezres Chomutovba, a szállodai szobák elfoglalása után Djokics Zseljko vezetőedző hét órától már átmozgató edzést vezényelt a társaságnak.

A Levhartice Chomutov–Tarr KSC Szekszárd találkozó szerdán 19 órakor kezdődik.