AutóCity Volkswagen Tolna Vármegyei III. osztály, Nyugat, 6. forduló

Gólzáporos győzelmekkel indította a szezont a Dombóvár, amely a hat mezőnyjátékossal kiálló csikóstőttősieknek húsz, a simontornyaiaknak tizenhárom, a dalmandiaknak tizenöt gólt szórt, a legutóbbi találkozóján viszont „csak” hármat lőtt és megkapta első gólját is, de így is legyőzte a Tolnanémedit. Ezzel szemben eltörpül a Tamási II eredménysora, bár a Felsőnána (16–0) és a Tolnanémedi (5–0) legyőzése mellett két érmes, a Zomba (1–0) és a Döbrököz ellen is három pontot sikerült begyűjtenie (3–1).

A vendégek tehát túl vannak már két rangadón, a címvédőre viszont most vár az első igazi erőpróba. A DLK a huszonhatodik veretlen bajnokijára készül, a sorozat eddig 22 győzelmet és 3 döntetlent számlál. A közelmúlt – és talán a megyei bajnokságok (?) – leghosszabb ilyen szériáját a Tolnanémedi KSC tartja, amely 2015 májusa és 2018 áprilisa között hatvanöt (!) mérkőzésen át maradt veretlen (57 győzelem, 8 döntetlen).

Ha már Tolnanémedi: az újonc a szintén hibátlan Naknál vendégeskedik, míg az előző idény két dobogósa, a Döbrököz és a Zomba egymás ellen néz farkasszemet. A jó rajtot vett Izmény a még gólt sem szerző felsőnánaiakat fogadja, a szintén pont nélkül álló Simontornya pedig a még veretlen Iregszemcséhez látogat.

A Magyarkeszi–Dalmand találkozót december 10-re halasztották.

A menetrend

Október 7., szombat: Izmény SE–Felsőnána SE, Dombóvári LK–Tamási 2009 FC II 15 óra

Október 8., vasárnap: Iregszemcsei SE–Simontornya TC'22, Nak SE–Tolnanémedi KSC, Döbröközi KSE–KSE Zomba 15 óra

Szabadnapos: Kaposszekcső-Csikóstőttősi KSE

A bajnokság állása