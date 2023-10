Nem jött jól a válogatott Európa-bajnoki selejtezői miatti bajnoki szünet a dunaföldváriaknak. Mivel ilyenkor sem az NB I-ben, sem az NB II-ben nem játszanak, Kindl István megtehette, hogy néhány NB I-es futballistával felturbózza fiatal NB III-as együttesét. Balogh Balázs (344 NB I-es meccs), Bőle Lukács (164) és Szabó Bálint (48) is pályára lépett a földvári rangadón, s a zöldek be is zsebelték a három bajnoki pontot.