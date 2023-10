A kaposváriak szombaton közép-európai idő szerint 19 órától a házigazda ellen lépnek pályára. A csoportból az első kettő jut a második csoportkörbe, ahol a versenyben maradt nyolc együttes két újabb négyes csoportban küzd az egy-egy továbbjutó, már főtáblát érő helyért.

A kaposváriak csütörtök hajnalban indultak és Bécsből repültek el a bolgár üdülővárosba, ahol három nap alatt három mérkőzés vár rájuk. Nem tartott az együttessel a makacs vállsérüléssel bajlódó kubai ütő Hermes Quevedo Hernández, rajta kívül azonban minden játékosára számíthatott a szerb Slobodan Prakljacic vezetőedző.

Az összecsapás sikeres kaposvári akciókkal kezdődött, a magyar bajnok hamar ötpontos előnyt épített ki. A Budva a folytatásban közelebb zárkózott, de amikor a somogyiak nem hibáztak nyitásban és nyitásfogadásban, ismét elhúztak, s az újabb nagy különbségű fórt már nem adták le. A második szett – az első felvonásban is jól játszó – Baróti Árpád remeklésével indult, de ekkor a montenegróiak is jobban teljesítettek, így tartották a lépést a somogyiakkal, sőt a hajrá előtt négy ponttal elhúztak. A Kaposvár egy jó sorozattal 21–20-nál ugyanakkor már vezetett, két szettlabdáig is eljutott, de ezeket a Budva hárította, majd első adandó lehetőségét kihasználva egyenlített.

Az elveszített játszma nem törte meg a kaposváriakat, akik a harmadik etapban jó nyitásaikkal és Baróti nagyszerű teljesítményével ismét gyorsan négy ponttal elhúztak. A folytatásban is egyértelműen Bögölyék akarata érvényesült, akik összességében magabiztosan kerültek ismét szettelőnybe. A negyedik felvonás első harmadában technikai hibák miatt rengeteget állt a játék, de a magyar bajnokot ez sem zökkentette ki, és Hubicska Patrik ászával már négy ponttal vezetett. A szett második felében tovább nőtt a különbség a jól és precízen játszó Kaposvár javára, a sokat hibázó montenegróiak pedig ekkor már nem tudtak méltó ellenfelei lenni a somogyiaknak.

A 118 perces mérkőzés legjobbja a néhány napja Boros Dezső-díjjal kitüntetett, 31 pontig jutó Baróti volt.

Eredmény, selejtező, 1. csoportkör, 1. forduló:

Fino Kaposvár–OK Budva (montenegrói) 3–1 (18, -26, 18, 14)

A Kaposvár legjobb pontszerzői: Baróti 31, Bögöly, Hubicska 8-8