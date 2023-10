Csonka János duplájával negyedóra játék után a németkériek 2–0-ra vezettek Madocsán, de végül egy gólzáporos mérkőzésen – többek között Szlucska Zsolt mesternégyesével – a hazaiak ünnepelhettek és tartották meg százszázalékos mérlegüket. A Gyapa ugyancsak kétgólos előnyt adott a házigazda nagydorogiaknak, a végén mégis a vendégek örülhettek a három pontnak.

A Szedres meccsére ezúttal jutott játékvezető, a vendéglátó ki is ütötte a tolnaiakat, ahogy a Dunaszentgyörgy is a csoportban egyedüliként pont nélkül álló őcsényieket. A forduló rangadóján a címvédő Pálfa egyetlen büntetővel bizonyult jobbnak a sióagárdiaknál, akiknek ezzel megszakadt ötmeccses győzelmi sorozatuk. A gerjeniek is szűkösen verték a Györkönyt, amely így már négy mérkőzés óta nyeretlen.