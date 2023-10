Az elmúlt években Reveland Zoltán együttese rendre felszívta magát a debreceniek ellen, s bizakodhatott, hogy – Krascsenics Petra, Bajcsy Krisztina és Szalkai Kitti nélkül – ezúttal is sikerül meglepni az idén még százszázalékos ellenfelet. Ettől azonban most messze voltak a tolna-mözsiek, mert bár voltak biztatóbb jelek mentalitásban, ez játékban nem nyilvánult meg.

„Jobbak voltak a hazaiak, ránk erőltették az akaratukat, idő kérdése volt csak, hogy mikor találnak be – kezdte értékelését Reveland Zoltán. – Küzdőszellem, akarati tényezők és hozzáállás terén sokat javultunk a miskolci vereséghez képest, de ez még kevés ahhoz, hogy egy olyan erős együttes ellen is eredményesek legyünk, mint a debreceni. A védekezésben nagy hibákat követtünk el, a támadásaink során pedig keveset használtuk a fejünket, nem alkalmaztuk azokat az elemeket, amiket edzéseken gyakorlunk. Sajnos a kulcsjátékosok közül többen is gyenge teljesítményt nyújtottak az elmúlt mérkőzéseken, amíg ők nem javulnak fel, addig nagyon nehéz meccsek várnak ránk” – fogalmazta meg kritikáját a tolna-mözsiek vezetőedzője.

A Tolna-Mözs október 29-én, vasárnap 17 órakor a Csepelt fogadja a városi sportcsarnokban.

Női NB I, alapszakasz, 6. forduló

DEAC–2F-Bau Tolna-Mözs 2–0 (0–0)

Debrecen, v.: Szabó F. (Szűcs L., Nedeczky)

Debrecen: Kopjári – Tóth N., Fülöp D., Hardon, Horváth V. Csere: Pozsgai, Pócsik, Cseprei, Nagy A., Üveges, Gajzágó, Czégény. Vezetőedző: Quirikó Vivien

Tolna-Mözs: Deczki – Sajabó, Vámosi, Kiss G., Folk. Csere: Fekete E., Wiesner, Paranai, Nagy N., Krák. Vezetőedző: Reveland Zoltán

Gólszerző: Üveges (28.), Wiesner (34., öngól)

A bajnokság állása

1. DEAC 6 6 0 0 41–1 18 2. TFSE 5 4 1 0 28–9 13 3. DVTK 6 4 0 2 25–18 12 4. TOLNA-MÖZS 6 3 0 3 12–10 9 5. ÚJPEST 6 2 1 3 15–18 7 6. BUDAÖRS 4 1 0 3 5–14 3 7. CSEPEL 6 1 0 5 12–47 3 8. DUNAÚJVÁROS 5 0 0 5 6–27 0