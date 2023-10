– Ahhoz képest, hogy pár évvel ezelőtt már arról beszélt, hogy befejezi, elég jó formában futballozik!

– Élvezem az edzőm, Sárai György bizalmát, s ennek köszönhetően újra élvezem a focit – felelte a tíz majosi szezon után Bonyhádra visszatérő támadó, aki a 2008/2009-es idényben tizennégy mérkőzés erejéig játszott az akkori NB III-as völgységi gárdában. – Megmondom önnek őszintén, új impulzusokat kaptam a bonyhádi csapatban, amelyben nagyon jól érzem magam. Könnyen ment a beilleszkedés, mert mindenkit ismertem, s szerencsére a gólok is jönnek, úgyhogy nincs okom a panaszra.

– Nyolc meccsen tizenháromnál jár, a hétvégén is duplázott a bátaszékiek ellen, akiket elég simán legyőztek, pedig előzetesen nagy rangadóként harangoztuk be a találkozót!

– Jól ment a foci, nemcsak nekem, hanem az egész csapatnak. Végig fölényben futballoztunk, s még több gólt is szerezhettünk volna. Persze tudjuk, hogy voltak hiányzói a bátaszéki csapatnak, de talán nem tűnik nagyképűségnek, ha azt mondom, hogy a komplett Bátaszéket is legyőztük volna. Azt gondolom, egyre inkább kezdünk összeérni, s ez már meg is mutatkozik a játékunkban az utóbbi találkozóinkon.

– Mit szól ehhez az összevont bajnoksághoz. Egyszer rangadót játszanak, egyszer pedig az a kérdés, hogy hány gólnál állnak meg, mint például Kisdorogon, ahol tízig jutottak.

– Mi minden meccsre ugyanúgy készülünk, mert azt valljuk, hogy tisztelni kell az ellenfelet. Ha nem így tennénk, könnyedén meglepetések érhetnének bennünket. Arra mindenképpen jó ez a kvalifikációs bajnokság, hogy felkészüljünk a tavaszra, amikor már tényleg komoly tétre megy a játék.

– Bonyhádon most komoly a tét, fel kell jutni az NB III-ba! Össze fog jönni?

– Össze kell jönnie. A vezetőink nagyon szeretnék, hogy újra a harmadik vonalban játsszon a csapat, s szerintem ez a keret alkalmas is arra, hogy kivívja a jogot a magasabb osztályú szereplésre. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy így legyen!

– Lizák Péter az év végéig hány góllal lenne elégedett?

– Nem gondolkodtam ezen. Korábban úgy vágtam neki egy-egy szezonnak, hogy elérjem legalább a tíz gólt, most ezt már túlszárnyaltam. Annyit szeretnék még rúgni, fejelni, amennyit tudok, hogy ez számszerűleg mennyi lesz, majd november végén kiderül. De igazából nem is ez a fontos, hanem az, hogy olyan teljesítményt tegyünk le az asztalra, ami alapot ad ahhoz, hogy tavasszal favoritként vághassunk neki a folytatásnak!

– Ahogy beszél, el sem hiszem, hogy pár éve tényleg a visszavonulását tervezgette!

– Tudom, hogy a harminchat évemmel nem vagyok fiatal, hogy ezek már az utolsó éveim a futballban, s hogy el fog jönni hamarosan az idő, amikor szögre akasztom majd a stoplist. De még nem most. Most újra vannak céljaim, újra jó érzésekkel megyek focizni, s amíg így lesz, addig nem adom fel.