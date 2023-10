Fehérvár FC II–Paksi FC II, vasárnap, 11 óra (v.: Maml)

„Csikócsapatok” meccsét játsszák Székesfehérváron, és ez a paksiak szempontjából valóban igaz is lesz. Miután az NB I-es csapat is vasárnap lép pályára, Kindl István „visszajátszókra” nem valószínű, hogy számíthat egy olyan mérkőzésen, ami várhatóan nem a védelmekről szól majd. Amellett, hogy holtversenyben a második legtöbb gólt rúgják az atomvárosiak (a mesterlövészek listáján Pesti Zoltán tíz találattal a második), a legtöbbet is kapják, míg utóbbi mutatóban a fehérváriak a harmadik helyen állnak.

Habár a zöld-fehérek a legutóbbi fordulóban gólokban bővelkedő meccsen kaptak ki a Nagykanizsától (4–6), mégis ők várhatják jobb formában a találkozót. Előtte ugyanis – kilábalva a hullámvölgyből – három bajnokit nyertek zsinórban, míg a hazaiak legutóbb augusztus végén tudtak győzni, azóta két döntetlent, majd öt vereséget tudtak felmutatni, amivel az utolsó előtti helyre csúsztak vissza a tabellán.

FC Nagykanizsa–Szekszárdi UFC, vasárnap, 13 óra (v.: Takács Á.)

Két kifejezetten jó formában lévő együttes méri össze erejét az Olajbányász Stadionban, az utolsó három bajnokit figyelembe véve ugyanis a hazaiak a legjobb, a vendégek a második legjobb formában lévő csapat a mezőnyben. A kanizsaiak mindhárom meccsüket megnyerték, beleértve a Dunaföldvár (3–1) és a Paks II ellenit (6–4), vagyis rövid időn belül a Szekszárd lesz a harmadik tolnai csapat, amelyikkel meccsel. Kevesen gondolták volna, hogy a fenti állítás igaz lesz a sárga-feketékre, de Mészáros Istvánnal megtáltosodni látszik a gárda, mióta átvette az irányítást, két győzelem, két döntetlen és két vereség a mérlegük és 311 perce gólt sem kaptak, miközben hét pontot gyűjtöttek.

FC Dunaföldvár–Ferencváros II, vasárnap, 13 óra (v.: Iványi G.)

Az újonc földváriak kezdeti lendülete kezd alábbhagyni, a jó bajnoki rajt óta az utolsó három mérkőzésen csupán egy pontot gyűjtöttek. Még ha a szezon fele sem telt el, a bajnoki címért folyó harc kezd elúszni látszani, a dobogóért viszont – lélektanilag biztosan – nagyon kellene a három pont. Könnyű ellenfélnek azonban nem ígérkezik a Ferencváros második csapata, amely ugyanakkor inkább hazai pályán dominálva áll a negyedik helyen. A zöld-fehéreknél idén négy légiós szerepel a „tarcsiban”, közülük a ghánai Shadirac Chyreme Say és a brazil Dhonata Tavares de Oliveira számít alapembernek.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–Bonyhád-Majos, 13 óra (v.: Drabon)

A PTE PEAC elleni győztes presztízsrangadó után újabb „hatpontos” mérkőzés vár a völgységiekre, akik a két ponttal és három pozícióval előrébb álló Fejér vármegyeiekhez utaznak. Jobb lelki állapotban a Bonyhád-Majos van, amely új vezetőedzőjével megszerezte első sikerét, a vendéglátó ugyanakkor az utolsó három bajnokiját 2–10-es gólaránnyal elveszítette. Csillag László ugyanakkor nem lehet önfeledten boldog, hiszen Kugli Ákos, Pál Márton, Kugler Kristóf és Jerkovics Marko sérülés miatt hiányzik majd, míg Simó Csongor a pécsiek ellen megkapta ötödik sárga lapját, így eltiltását tölti majd.

A bajnokság állása