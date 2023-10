„Sok sérülttel kellett készülnünk, és a fiatal szabály miatt ez most nagyon megnehezítette az életünket. Persze dicséret illeti az U20-as játékosokat is, de igazából a legbüszkébb arra vagyok, hogy a második félidőre tényleg azt csináltuk, amit elterveztünk, és csapatként tudtunk diadalmaskodni. A huszonegy asszisztra tizenkét eladott labdánk jutott, és majd hatvan százalékkal dobtuk a hármasokat is – így szép nyerni” – összegzett Djokics Zseljko.

„Elégedett vagyok, hogy sikerült behúzni ezt a meccset. Az első félidőben nem voltunk teljesen urai a helyzetnek, viszont a félidő után nagyon szépen feljavultunk. Huszonegy asszisztunk volt, ami jól mutatja, hogy milyen jól ment a csapatjáték, és védekezésben is összeszedtük magunkat. Számomra még van hova fejlődni, a külső dobásaim jobban is mehetnének, de ezért vagyunk jó csapat, mert Betti és Réka felvette a kesztyűt helyettem is” – fogalmazott Boros Júlia.

A szekszárdiak számára folytatódik az erőltetett menet, nyolc napon belül a harmadik bajnokiját vívja szombaton a gárda, amely 18 órától a ceglédieket látja vendégül a városi sportcsarnokban.