Boros Júlia ott folytatta, ahol abbahagyta. A szekszárdiak hátvédje 22 pontot szerzett a cseh Chomutov elleni nyitányon, s most Madridban is „sült” a keze, egy negyed alatt tizenkét pontig jutott. Mit több, az összes dobása kosarat ért – vezérletével simán vezetett a KSC. A Movistar egyáltalán nem tűnt félelmetes ellenfélnek, sokat rontottak a hazaiak, míg a szekszárdiak rendkívül fegyelmezetten játszottak. Aztán valami megtört. Elkezdtek kimaradni a helyzetek, a spanyolok pedig nagyon elkapták a fonalat. Sokkal szigorúbban védekeztek, nagy csata kerekedett ki belőle. A második felvonást Begona de Santiago és Kourtney Treffers jó játékának köszönhetően héttel a spanyolok nyerték, de egy pont így is maradt az előnyből a nagyszünetre.

A fordulás után viszont kijött, hogy a KSC hét emberrel játszik, ráadásul egyikük, Miklós Melinda csak most tért vissza sérüléséből, s az is, hogy a mostani fellépés előtt tíz nap alatt négy meccset is lejátszott. A spanyolok mestere tizenegy játékost rotálhatott, s ez nagy előny volt. A harmadik negyedben egy ideig még tartotta magát a Szekszárd, de a záró felvonásban már nem volt esély. Elsősorban a palánkok alatt volt szembetűnő a különbség, hiszen míg a spanyolok 41 lepattanót csíptek meg, addig a KSC-nek 22 jutott... A fáradtság miatt ekkor már kihagyott a koncentráció, a Movistar így végül tizennégy pontos különbséggel nyert, s két meccs után is százszázalékos, míg a KSC egy győzelemmel és egy vereséggel a háta mögött utazhat majd Olaszországba a Dinamo Sassari elleni összecsapásra.

Női Európa-kupa, F-csoport, 2. forduló

Movistar Estudiantes–Tarr KSC Szekszárd 83–69 (17–25, 21–14, 23–18, 22–12)

Vezette: N. Ninkovics (szer), V. Vavrova (cseh), M. van Hoye (belga). Movistar: Camilion, Mollenhauer 4, Erauncetamurguil 8, Mawuli 11/6, Massey 10. Csere: Mendez 4, Santiago 9/3, Treffers 13/3, Whittle 18/9, Zaragoza 4, Saravia 2. Vezetőedző: David Gallego Moran. Szekszárd: Sztanacsev 15/9, Boros 19/6, Theodoreán 3/3, Mányoky, Krnjics 6. Csere: Miklós 4, Horváth B. 9/9, Monroe 13. Vezetőedző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása. 4. p.: 7–11. 8. p.: 9–18. 12. p.: 22–25. 15. p.: 33–31. 25. p.: 46–48. 28. p.: 54–52. 33. p.: 71–57. 37. p.: 77–66.