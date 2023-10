Nem várt könnyű mérkőzés az atomvárosiakra, akikhez hibátlan mérleggel érkezett a Pápa. A Veszprém vármegyeiek esélyeshez méltóan kezdtek, tíz perc után egy büntetővel megszerezték a vezetést, amit a félidő végén megdupláztak. Az atomvárosiak sokáig tartották a különbséget, a hajrában azonban két perc alatt kétszer is kapitulált a védelmük.

„Továbbra is létszámgondokkal küzdünk, így több U19-es játékost is be kellett vetnünk már a kezdőcsapatban is, a rutinos ellenfél ellen ez a különbség pedig kijön. A védekezésünk ennek ellenére jó volt, fiatal szélsőink jól megoldották a feladatukat. A határozottság továbbra is hiányzik a kapunk előtt, ezekből kapunk elkerülhető gólokat, illetve a támadójátékunk nem volt átütő erejű. Kevés támadást tudtunk vezetni, sok technikai hibával és rossz döntésekkel futballoztunk. Hiányzott a rutin a középpályáról, akik irányítani tudnák a játékunk” – fogalmazott Horváth György vezetőedző.

A paksiak vasárnap a Pécsi VSK vendégei lesznek.

NB II, Nyugati csoport, 5. forduló

Paksi SE–Pápai ELC 0–4 (0–2)

Paks, v.: Duli (Mindszenti, Pór G.)

Paks: Kerekes – Somogyi, Bárányosi (Szabó K., a szünetben), Szűcs L., Zufall, Horváth M. (Feczer, 65.), Bognár N., Fritz F. (Botos, 72.), Győrfi, Árki, Marosi. Edző: Horváth György

Pápa: Vecseri (Harta, 79.) – Molnár A., Kalányos K., Pődör, Fellner (András E., a szünetben), Horváth R. (László E., 67.), Németh Zs., Buzdor (Balogh J., 55.), Németh O., Bezselics, Bendes. Edző: Tóth Ferenc

Gólszerző: Bendes (9., 83., az első 11-esből), Pődör (40.), Németh O. (84.)

A bajnokság állása