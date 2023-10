Érezni lehetett, hogy a Kaposvár elleni hazai bajnoki mérkőzés vízválasztó mérkőzés lesz a paksiaknál. Az Atomerőmű SE az elmúlt másfél évtizedben csak egyszer, a 2021/2022-es idényben kezdte három zakóval a szezont, amit a szombati 82–73-as vereség (a végeredmény a paksiak számára volt hízelgő, hiszen a második félidőben már huszonhat ponttal is vezettek a somogyiak...) és a klub történetének legrosszabb szezonrajtja követett. Csirke Ferenc is sejtette, hogy utoljára ülhetett a kispadon, ezt támasztotta alá a mérkőzés utáni nyilatkozata is, amikor úgy fogalmazott, hogy

„Ha ez a játék ellenem szólt, akkor nagyon bizakodó vagyok, mert ha ez így van, akkor egy nagyon jó csapat lesz itt Pakson.”

A 47 éves pécsi szakember 2022 nyarán vette át a paksi csapat irányítását, amelyet az előző szezonban a 10. helyre vezetett, most pedig az utolsó, 14. helyen adja át helyét utódjának, akinek „pótlásáról a klub később fog beszámolni” – írja az Atomerőmű SE közösségi oldalán. Csirke Ferenc 41 tétmérkőzésen (bajnoki, kupa) dirigálta az Atomot, ezeken 19 győzelmet és 22 vereséget könyvelhetett el.

A tréner utódjának nem lesz könnyű felráznia a csapatot, ráadásul szombaton a címvédő Falco KC vendége lesz Szombathelyen az Atomerőmű SE.