Köszöntésekkel és gyászszünettel kezdődött a mérkőzés. Szűcs Gréta vehetett át ajándékot Szabó Gergőtől a 17. születésnapja alkalmából, majd a kék-fehérek ügyvezető elnöke egy-egy szál virággal és szekszárdi csokival köszöntötte a ceglédiek három szekszárdi nevelésű kosarasát, Andi Hannát, Vincze Nikolettet és Viszmeg Mírát. A feldobásnál a KSC 95 éves korában elhunyt törzsszurkolójára, Kürti Istvánra emlékeztek néma főhajtással a játékosok, csapatvezetők és a közönség.

Pista bácsi, az elmúlt mérkőzés előtt búcsúztatott Pfeisendach Lászlóval, Kocka bával együtt immáron odafentről szurkol a tarrosoknak, akik Krjnics dupláival jól kezdték a találkozót. De aztán Farkas és Rakita ponterős játékával visszadolgozta magát a CEKK, sőt Barnaiék egy jó időre a vezetést is átvették és tartották. Az első periódus végül Monroe-ék egálra hozták (16-16). A második negyedben viszont felpörgött Djokics Zseljko csapata, Vojtulek, Holcz és Sztanacsev is begyújtotta a rakétákat, 9–0-val kezdték a játékrészt. Időt is kért a Cegléd, de hiába, újabb hat szekszárdi pontra nem érkezett vendég kosár. Malick edző ismét magához rendelte a csapatát, s Rakitáék a 17. percben szerezték meg első pontjaikat az irányító triplája révén. A félidőben így is jelentős előnnyel vonulhatott az öltözőbe a KSC (46–21).

A fordulás után is hengerelt a KSC. A harmadik negyedben a vendég együttes a 27. percben szerezte meg első kosarát, az ex-szekszárdi Vincze szórt egy triplát. Az utolsó játékrészt 10–0-val kezdték Holczék, az Elefántkölykök a harmadik percben Rakita révén érték el első kosarukat. Látványos, közönségszórakoztató módon játszottak a kék-fehérek, akik végül 52 pontos különbséggel nyerték idei harmadik bajnokijukat. Djokics Zseljko csapata továbbra is százszázalékos a hazai pontvadászatban, és plusz 75 pontos kosárkülönbséggel (252–177) át is vette a vezetést a tabellán a Győr és a DVTK előtt.

A Tarr KSC Szekszárd jövő szerdán, október 11-én újfent saját közönsége előtt lép pályára, a vendég a cseh Chomutov lesz az Európa Kupa első fordulójában (kezdés: 18 óra).

Tippmix Női NB I/A, 2. forduló

Tarr KSC Szekszárd–VBW CEKK Cegléd 92–40 (16–16, 30–5, 21–9, 25–10)

Szekszárd, 800 néző. V.: Kapitány, Gruber, Nepp

Szekszárd: Horváth Bernadett 5/3, Boros J. 4, HOLCZ 13/3, VOJTULEK 16, MONROE 22. Csere: Theodoreán 2, Árvai, Sztanacsev 10/6, Mányoky 6/6, KRNJICS 14. Vezetőedző: Djokics Zseljko

Cegléd: RAKITA 14/6, Czank 3/3, Farkas P. 5/3, Kobolák 2, Barnai 2. Csere: Szirony 6/6, Vincze N. 8/6, Andi H., Horváth Boglárka, Viszmeg, Nagy R., Filipowicz V. Vezetőedző: Lo Elhadji Malick

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 9. p.: 12–16. 12. p.: 22–16. 17. p.: 35–16. 21. p.: 51–21. 24. p.: 59–21. 30. p.: 67–30. 33. p.: 77–30. 38. p.: 88–35.