Ha egy üzlet beindul – a Szekszárdi UFC a PTE-PEAC elleni 2–0-s hazai sikere után most vasárnap a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttese ellen is nyert, mégpedig Mészáros István vezetőedző szerint meggyőző futballal és teljesen megérdemelten.

„Először is szeretnék gratulálni az NB I-es, női csapatunk otthoni sikeréhez. Nekik is sokat jelentett ez a győzelem, akárcsak nekünk. Azt gondolom, ha ezzel a mentális erővel tudunk továbbra is játszani, akkor meg tudjuk ugrani a soron következő akadályt. Nagyon stabilan és fegyelmezetten zártuk le a területeket, az ellenfél támadásait remekül állítottuk meg, nagyon jó helyeken szereztünk labdákat. Ezekből rendszerint az ellenfél védelme mögé tudtunk kerülni. Az első félidőben az eddig megszokotthoz képest nagyon jó arányban tudtuk is értékesíteni ezeket a lehetőségeinket” – kezdte összegzését a szakember.

„A második félidő elején akár már le is zárhattuk volna a mérkőzést, de a lehetőségeink közül akkor még egyet sem tudtunk újabb gólra váltani. Azonban csapatkapitányunk, Aréna Ármin egy szép támadás végén beállította a 3–0-ás végeredményt. Ezt követően már az ellenfél sem hitt benne, hogy pontot szerezhetnek. Egy nagyon jó együttes otthonából sikerült elhoznunk a három pontot, kiemelkedő teljesítmény, hogy nem tudtak nekünk betalálni. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, folytatjuk tovább a kemény munkát” – nyilatkozta Mészáros István.

A szekszárdiak most vasárnap egy vérbeli vármegyei rangadón folytathatják a pontgyűjtést, hiszen 13 órától az osztályban újonc, de eddig rendkívül jól szereplő FC Dunaföldvárt látják vendégül.