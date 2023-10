Ismét bejött Bognár György húzása, akinek csapata három gólt szerzett szögletből a Zalaegerszeg ellen 5–2-re megnyert bajnokin. A paksiak vezetőedzője szerint a gyorsan bekapott két találat figyelmeztető jel volt, így más mentalitásra volt szükség a második játékrészre.

„Nem éreztem olyan komolyabb pillanatot, amikor veszélyben lett volna a győzelmünk. Három nulla után három perc alatt két gólt kapni nem jó, de szerencsére jött a félidő, így új meccset tudtunk kezdeni. Ezért is cseréltem hármat, mert más típusú játékosokra volt szükség. Végig ült a játékunk, az első és a második félidőben is többet voltunk az ellenfél térfelén, mint a saját kapunk előtt. Ebből adódóan rengeteg pontrúgásra számítottunk, és a Zalaegerszeg nem védekezi túl jól a pontrúgásokat, így nagy hangsúlyt fektettünk a szögletekre – értékelte a találkozót Bognár György, aki a félidei cserékre is kitért. – Gyakorlatilag egy megnyert mérkőzés volt a félidő végén, de a 3–2 figyelmeztető jel volt számunkra. A szünet után más mentalitás kellett, úgy éreztem, hogy Bödével és Hahnnal jobban elöl tudjuk tartani a labdát. Elégedett voltam Bekével és Skribekkel, de szükség volt a játék szempontjából a változtatásra.”

A paksi vezetőedző mondatait támasztják alá a számok is, amíg a vendégek 26 gólszerzési kísérletből tíz talált kaput, addig a Zeténél ezek a számok 11, valamint három. A két gólt szerző Windecker József szerint három perc kivételével kézben tartották a mérkőzést.

„Az egy intő jel volt, a kis kilengésünket kihasználta a Zalaegerszeg, de a félidőben rendbe tettük a fejeket és megérdemelten nyertünk – fogalmazott a védekező középpályás, aki március után, ismét a ZTE ellen duplázott a bajnokságban, s öt találattal vezeti a házi mesterlövészek listáját. – Örülök a találatoknak, mert lehet, hogy idén nem mi adjuk majd a gólkirályt, de mindenki kiveszi a részét a sikerekből, sok játékos tud gólt rúgni és nagyon erős csapatjátékot tudunk hétről hétre adni.”

A vasárnapi Diósgyőr–Ferencváros találkozó végéig biztosan a tabella élén álló atomvárosiak október 29-én a kiesőhelyen álló Kisvárdát fogadják.

OTP Bank Liga, 10. forduló

ZTE FC–Paksi FC 2–5 (2–3)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 3277 néző. V.: Erdős (Vígh-Tarsonyi, Horváth Z.)

Gólszerző: Mance (44., 45+3.), illetve Windecker (32., 43.), Skribek (39.), Hahn (50.), Szabó J. (59.)