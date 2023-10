Paksi FC II (8.)–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (6.), vasárnap, 11 óra (v.: Dobai)

Hosszú negatív sorozata szakadt meg Kindl István csapatának az előző fordulóban azzal, hogy 2–0-ra nyert a PTE-PEAC otthonában, az azt megelőző négy bajnokiját ugyanis 3–15-ös gólkülönbséggel elveszítette. Az atomvárosiak ezúttal az újonc gárdony-agárdiakat fogadják, akik öt idegenbeli mérkőzésük közül egyet sem nyertek meg, három döntetlen mellett két vereséget könyveltek el.

Szekszárdi UFC (16.)–PTE-PEAC (14.), vasárnap, 15 óra (v.: Holczbauer)

A sárga-feketék továbbra is várnak idei első sikerükre, a nyeretlenségi szériájuk már tíz tétmérkőzés óta tart. Az előző két fordulóban viszont már mutatkoztak pozitív jelek Mészáros István együttesének játékában, az érdiekkel döntetlent játszottak (2–2), legutóbb pedig vállalható vereséget szenvedtek a listavezető Szentlőrinc otthonában (0–2). Ahhoz, hogy az UFC elkerüljön az utolsó helyről és megkezdje a felzárkózást, a pécsieket mindenképpen le kell győzniük odahaza. A PEAC jelenleg a legrosszabb formában lévő csapat a mezőnyben, utóbbi hat meccsén egy pontot szerzett. A paksiak elleni vereség Lőrinc Antal állásába került, a trénert Szekszárdon megbízott edzőként Bolboaca Augustin helyettesíti.

Bonyhád-Majos (13.)–Érdi VSE (11.), vasárnap, 15 óra (v.: Sipos K.)

A Pest vármegyeiek ellen mutatkozik be a kispadon Csillag László, a vezetőedző egy győzelemmel megalapozhatja helyét a csapatnál. A völgységiek hét szerzett pontjukkal jelenleg kiesőhelyen áll (a négy csoportból a két legrosszabb 13. is kiesik), három pont esetén nemcsak, hogy megszakítanák hatmeccses nyeretlenségi szériájukat, de akár feljebb is léphetnek a tabellán, amennyiben a harmadik kiesési rangadón a Fehérvár II nem nyert Dunaújvárosban. Az érdiek megkezdték már a felzárkózást a középmezőnyhöz, öt nyeretlen bajnoki után a legutóbbi három bajnokin öt pontot gyűjtöttek. Csillag László nem számíthat Kugli Ákosra, Pál Mártonra, Kugler Kristófra és Marko Jerkovicsra sem.

FC Nagykanizsa (5.)–FC Dunaföldvár (3.), vasárnap, 15 óra (v.: Práth)

A címvédő és listavezető Iváncsa, valamint a második Szentlőrinc győzelmi sorozata hosszabb csak a földváriaknál, Bartha Lászlóék ugyanis az utolsó három bajnokijukat megnyerték. Legutóbb a Fehérvár második csapata vendégeként győztek 3–2-re, ahol 230 perc után kaptak ismét gólt. Nagykanizsán viszont ennél nehezebb feladat vár a kék-fehérekre: az előző idényben Nyugaton bronzérmet szerző zalaiak hazai pályán március óta veretlenek, kilenc győzelem és két döntetlen a mérlegük a vizsgált időszakban. Az idei négy találkozón mindössze egy gólt kaptak, ami a második legkevesebb a teljes mezőnyben, Varga Balázs együttesének tizennégy góljánál viszont senki sem szerzett többet távol otthonától.