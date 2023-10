Néhány hete hat érmet is nyertek a Medimurje Openen a Bátaszék SE karatékái, ezúttal azonban nem jött össze számukra a bravúr. A Rijekában rendezett Horvát Nyílt Bajnokságra több mint 1500 nevezés érkezett be, s különösen erős mezőnyt gyűlt össze. A BSE versenyzői zömében jó mérkőzéseket vívtak, többségük győztes meccset is tudhatott maga mögött. Ez mindenképp azt bizonyítja, hogy abszolút jó úton járnak, viszont ezúttal négy bronzmeccset veszítettek, amivel ötödik helyeken végeztek.

„Több szempontból sem volt szerencsés és sikeres hétvégénk. Úgy érzem versenyzőink jelentős része, nem fókuszált kellőképpen, ezért sok volt a hiba, főként a védekezésben. Másrészt rendkívül sok hibával dolgoztak a bírók is. Nagyon szubjektív volt a megítélése a kontaktszabályoknak, ezért rengeteg olyan pontot vettek el a mieinktől, amit a másik oldalon szinte gátlás nélkül behúztak. Szinte minden évben a bírói mentalitás miatt esünk el néhány érem lehetőségétől. A magunk részével tudunk mit kezdeni, dolgozunk rajta hogy kevesebb hibával, frissebben versenyezzünk” – fogalmazott Nagy Ákos vezetőedző.

Az ötödik helyezett bátaszékiek:

Hefner Zsófia, kadett (-47 kg), Pesti Ábel, 10-11 évesek (+44 kg), Gál Bence, 10-11 évesek (-35 kg), Váncsa Zsombor, ifjúságiak, -49 kg.