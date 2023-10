Szeret a szegediek ellen játszani a Szekszárdi WFC, amely kétszer jutott el négy gólig az első vonalban. Tavaly a Kész-St. Mihály csapatával idegenben játszottak 4–4-es döntetlent Micskó Márk tanítványai, akik ezúttal is a szegediek ellen szórták meg magukat, de ez a négyes most győzelmet ért.

Jó kis meccset játszottak a szekszárdiak a Tisza-partiakkal, aki kemény ellenfélnek bizonyultak. Négy szerbbel a kezdőben, kettővel a kispadon érkeztek Tolnába, s a ragyogó napsütéses időben meg is lepték a sárga-feketéket, s negyedórányi játék után Milana Knezevics révén meg is szerezték a vezetést. A hazai erőfeszítéseket szerencsére gyorsan siker koronázta, Kiss Gabriella találatával tíz percen belül egyenlített a Szekszárd. A szünetig – bár helyzetek akadtak mindkét fél előtt – újabb gól nem esett, nem úgy a fordulás után, amikor négynek is tapsolhatott a közönség, s hármat ebből a hazaiak szereztek.

Kétség kívül jól jött Ivana Trbojevics piros lapja, mert aztán hiába szerzett vezetést Papp Szidónia révén újfent a Szeged, az utolsó negyedórát nagyon megnyomta a WFC, s Vári Viktória, Brianna Taylor és Prigli Barbara is fogadhatta a társak gratulációját. A szekszárdiak nagy győzelmet arattak, olyat, amilyenre még nem volt példa amióta az NB I-ben vannak. Úgy néz ki, talán elkapták a fonalat, az utolsó öt meccsükből két győzelem és két döntetlen mellett csak egyet veszítettek el.

Simple Női Liga, NB I, a 7. fordulóban

Szekszárdi WFC–Kész-St. Mihály-Szeged 4–2 (1–1)

Szekszárd, v.: Práth D. (Végh M., Szabó L.). Szekszárd: Janecz – Jáhn K., Schell, Nagy-Cseke (Prigli, 63.), Vári, Kágyi K., Kiss G., Taylor, Acsádi, Keeley, Stubblebine. Vezetőedző: Micskó Márk. Szeged: Schildkraut – Koszo, Farkas N. (Jovanovics, 83.), Papp Sz., Nagy L. (Ezer, 73.), Micsics, Knezevics, Malesevics, Ónodi (Sajti, 86.), Trbojevics, Németh Zs. Vezetőedző: Koncz Zsolt. Gólszerzők: Kiss G. (24.), Vári (75.), Taylor (78.), Prigli (86.), illetve Knezevics (15.), Papp Sz. (58.). Kiállítva: Trbojevics a 46. percben.

A szekszárdiak a nyolcadik fordulóban, október 21-én a szezonban egy győzelemnél és hat vereségnél járó fehérváriak vendégei lesznek.