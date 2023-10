A Kakasd SE Facebook-oldalának beszámolója szerint a kupára négy csapat nevezett. A szakadó esőben is kitartottak a játékosok és a nézők is. A mérkőzések jó hangulatban teltek, rengeteg szép gól született, igazi csatákat vívtak a csapatok. A játékvezető László József volt, aki annak idején nagy barátságot ápolt Paróczai Sándorral. A címvédő Dower együttese idén is hibátlan mérleggel vihette haza a kupát, ám nem volt egyszerű dolguk, hiszen remek ellenfeleik voltak.

A torna végeredménye: 1. Dower, 2. Kakasdi Öregfiúk, 3. Smasszerok, 4. Mürmidónok.

A torna különdíjasai. Legjobb kapus: Fazekas Tamás (Mürmidónok).

Legjobb játékos: Gáspár Tamás (Öregfiúk).

Gólkirály: Eisensehr Márk (Dower) 8 góllal.