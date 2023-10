NB II, E-csoport, 4. forduló

Hőgyészi SC–Nagykanizsa 24–33 (14–16)

Tamási, 150 néző. V.: Hovány, Ubornyák

Hőgyész: Szente – Bujtás, Vojkovics Gy. 6 (3), MIKITA 8 (2), SZAKCSI 4, Gadányi 1, Pap Á. 2. Csere: Hudra, Farkas G. (kapusok), Teimel M. 1, Szabó T., Vojkovics I., Széles 1, Hutter, Pencs 1. Vezetőedző: Bán Tamás

Kiállítások: 20 perc + 2 kizárás, illetve 14 perc.

Hétméteresek: 7/5, illetve 0/0.

Jól kezdte a címvédő elleni rangadót a Hőgyész, amely a 23. percben 12–11-re vezetett, a félidőre viszont már a kanizsaiak mentek előnnyel. A szünet után gyorsan hármas emberhátrányba kerültek a hazaiak, Szakcsi Dávid, majd Vojkovics Gyula és Szabó Tibor is kétperces kiállítást kapott. A különbség azonban ekkor még nem nőtt, tartotta egy-két gólos hátrányát a HSC, védekezésben és támadásban is mutatott jókat a csapat, de a három a hat elleni játék sok energiát emésztett fel.

Így is ötven percig tartotta magát Bán Tamás együttese (23–26), de fegyelmezetlenség miatt Pencs Barnabás és Gadányi Tibor is a kizárás sorsára jutott (előbbi egyből piros lapot kapott), de Vojkovics Gyula is két percet kapott, így ismét hármas emberhátrányban játszottak a hőgyésziek. A zalaiak ezt kihasználva megléptek és csak az eredményt látva magabiztos győzelmet arattak.

Bán Tamás: – Csak saját magunkat okolhatjuk, hogy ilyen végkimenetele lett a mérkőzésnek. Ha fegyelmezettebbek vagyunk, sokkal jobb eredményt érhettünk volna el.

A bajnokság állása