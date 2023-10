Sárai György együttesének nagyon megy a mostani szezonban, kilenc meccséből nyolcat megnyert, s ezeken 55 gólt (!) rúgott. A csere nélkül felálló teveliek most hét percig bírták, akkor Lerch Marcel törte meg a jeget. A szünetig még további öt gólt vágott be a BVLC, amely a szünet utánra is tartogatott még ötöt. Végül 11–0-s sikernek örülhettek a vendégek, akiknél Lerch tripláig, a két ügyeletes gólvágó, a 15.nél járó Lizák Péter és a 13-at számláló Sütő Endre is dupláig jutott. A nemrég edzőcserén – Simon Józsefet öccse, Tibor váltotta a kispadon – áteső teveliek nincsenek jó passzban, hiszen az előző három meccsüket elveszítették, ráadásul ezeken 24 gólt (!) kaptak.

Tolna Vármegyei I.-II. Osztályú Kvalifikáció, 9. forduló

Tevel Medosz SE–Bonyhád VLC 0–11 (0–6). Tevel, v.: Szappanyos Sz. (Petrovics I., Debreceni K.). Gólszerzők: Lerch M. (7., 48., 82.), Sütő (23., 38.), Lizák P. (41., 42.), Deli D. (28.), Pap R. (63.), Heisler (77.), Erdélyi Zs. (80.).

Kisdorogi FC–ASE Paks 0–3 (0–0). Kisdorog, v.: Lengyel S. (Prantner M., Huszár Zs.). Gólszerzők: Farkas P. (67.), Prantner Z. (76., 11-esből), Péger (88.).

Kakasd SE–Tolna VFC 4–1 (1–0). Tolna, v.: Éreth A. (Álló T., Hauck Á.). Gólszerzők: Márk A. (35.), Márk K. (52.), Tamás Á. (57.), Adorján Á. (69.), illetve Fögler T. (91.).

A Bonyhád-Börzsöny SE–Mórágyi SE találkozó a vendégek 3–1-es vezetésénél félbeszakadt.

A szombati rangadón a Dombóvár FC 2–1-re nyert a Nagymányoki SE ellen, míg a Bölcskei SE 2–0-ra győzte le a Faddi SE-t.