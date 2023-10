Többször borsot tört már a Csepel a tolna-mözsiek orra alá, az előző idényben idegenben 2–1-es vereséget szenvedett Reveland Zoltán együttese, de egyszer hazai pályán sem tudott három pontot gyűjteni (2–2). Az sem kedvezett a vendéglátónak, hogy a válogatott szünet előtti két mérkőzését elveszítette, igaz, a Pest vármegyeiek vereségsorozata már öt bajnokira nyúlt.

Ezúttal viszont kérdés sem volt, melyik csapat örülhet a végén. A nyáron nevelőegyesületéhez visszatérő Folk Zsuzsanna kezdte a gólgyártást már a harmadik percben, a válogatott játékos végül hatnál állt meg, de duplázott a szintén válogatott meghívót kapott Kiss Gréta és Wiesner Dalma is, ahogy Nagy Noémi, Fekete Edina, Ferencz Flóra és Sajabó Boglárka is. A tolna-mözsiek sikere azért is értékes, mert Krascsenics Petra, Szalkai Kitti és Vámosi Georgina ezúttal sem tudott pályára lépni.

A tolna-mözsiek nem mostanában jutottak tíz gól fölé a bajnokságban, legutóbb 2021 októberében a TFSE-t győzték le otthon 13–0-ra, a mostaninál több találatot pedig 2016 októberében az Árkád ETO-nak lőttek Győrben (19–4).

„Szeretnék gratulálni a lányoknak, negyven percen keresztül maximális koncentrációval és remek hozzáállással játszottak – kezdte értékelését Reveland Zoltán. – Tudtuk, hogy fontos lesz a helyzetkihasználás, ebben nagyot javultunk az elmúlt hetekhez képest, köszönhetően az agresszív játéknak, labdaszerzésnek, így sikerült egy nagy arányú, önbizalom-növelő győzelmet aratni. Szeretnénk ezen az úton továbbmenni és az előttünk álló mérkőzéseket is ilyen mentalitással lejátszani. Minden elismerésem a Csepel csapatának is, mert próbálták felvállalni a bátor játékot és nem az volt a céljuk, hogy minél kevesebb kapott góllal megússzák.”

A Tolna-Mözsre a következő fordulóban, vasárnap a TFSE otthonán nagyobb feladat vár.

Női NB I, alapszakasz, 7. forduló

2F-Bau Tolna-Mözs–Csepel FC 18–0 (7–0)

Tolna-Mözs, v.: Petrovics (Mihálovics, Rácz Z.)

Tolna-Mözs: Deczki – Bajcsy, Kiss G., Nagy N., Folk Zs. Csere: Fekete E., Wiesner, Ferencz F., Sajabó. Vezetőedző: Reveland Zoltán

Csepel: Káli – Herczik, Blayer, Őri, Pavlik. Csere: Egyed, Palásti, Spéth. Vezetőedző: Csernik Kornél József

Gólszerző: Folk Zs. (3., 10., 16., 24., 26., 35.), Sajabó (7., 34.), Wiesner (15., 32.), Kiss G. (17., 40.), Nagy N. (20., 38.), Ferencz F. (30., 35.), Fekete E. (36., 36.)

A bajnokság állása

1. DEAC 7 6 1 0 42–2 19 2. TFSE 7 5 2 0 33–11 17 3. DVTK 7 5 0 2 28–20 15 4. TOLNA-MÖZS 7 4 0 3 30–10 12 5. ÚJPEST 7 3 1 3 18–18 10 6. BUDAÖRS 7 2 0 5 10–22 6 7. CSEPEL 7 1 0 6 12–65 3 8. DUNAÚJVÁROS 7 0 0 7 9–34 0