Harmadszor nyerte meg két kisbéri félvér lovával, Forrás Forellel és Forrás Frotonnal a Nemzeti Vágta fogatversenyét a dombóvári Tieger Endre. A 74 éves örökifjú hajtó harmadszor ért fel a csúcsra unokájával, a legifjabb Tieger Endrével az elmúlt hétvégén, Szilvásváradon. Óriási fölénnyel nyertek, majd harminc métert vertek rá a második helyezett köncsögi és a harmadik ottlakai ménesre.

Tieger Endre ötödik alkalommal hódított el az első helyet a fogatvágtán, 2012-ben még a Pálházi Ménes színeiben indult, aztán 2018-ban feleségével, dr. Puchner Ildikóval, már saját lovakkal vágtatott fel a dobogó tetejére. Az utolsó három sikert a két kiváló kisbéri félvérrel érte el – több ilyen azonban nem lesz!

Tieger Endre ígéretének megfelelően eladja a lovakat. Most vannak abban a korban, abban a formában, amikor a legjobb az áruk, amúgy is megtették a magukét, három diadalt is szállítottak egymás után a sütvényi birtoknak. Tieger Endre fájó szívvel teszi mindezt, de azt mondja, szeretne új lovakat kinevelni, betanítani, amelyekkel jövőre, 2024-ben rajthoz állhat a Nemzeti Vágtán.

A sütvényi ménes harmadszor hozott dicsőséget Tieger Endrének. Fotó: Komka Péter

Vagyis szó sincs arról, hogy abbahagyná, hogy visszavonulna. Élvezi a hajtást, élvezi a pörgést, élvezi a versenyeket, s amíg így van, addig csinálja. Végtelenül boldog volt vasárnap Szilvásváradon, s rendkívül büszke arra, hogy Balogh Levente, a Szentkirályi Ásványvíz tulajdonosa is gratulált neki (utóbbinak a vágtán voltak lovai, a győztes is az ő istállójából került ki). Meg az is megdobogtatta a szívét, hogy együtt ünnepelt vele Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere, aki elkötelezett támogatója és rajongója.

A döntőre visszatekintve azt mondja, nagyon jól futottak a lovai, amelyek pont erre a hétvégére voltak „kihegyezve”. Mint fogalmazott, annyira akartak menni, hogy a startnál vissza kellett fognia őket, ezért is kerültek némi hátrányba a másik két kocsival szemben. De aztán „elengedte a gyeplőt”, s a két kisbéri fokozatot váltott. Csak egyszer kellett meglegyintenie a lovakat a pálcával, amúgy maguktól tudták, hogy mi a dolguk. Amikor az első helyre kerültek, felvették a saját tempójukat, s végül tetemes előnnyel győztek.

Tieger Endre rendkívül hálás unokájának, aki harmadik éve a segédhajtója, s akivel a harmadik közös versenyük is győzelmet hozott számukra. Mint fogalmaz, neki is nagyon fontos szerepe van egy ilyen győzelemben, hiszen ő irányítja a kanyarokban a kocsit, végig kell koncentrálnia, figyelnie, nemcsak a pályát, a riválisokat is, s most is a legjobbkor szólt, hogy mehetnek, hogy előzhetnek.

Tieger Endre sok telefonhívást, üzenetet, sok vállveregetést kapott az elmúlt napokban, jólesik neki, hogy ilyen sokan szorítottak értük.

De mint mondja, az élet nem ünneplésből áll, sok a feladat, várják a lovai, várja a sütvényi birtok. Amikor szerdán délután telefonon felhívtuk, akkor is a lovai között ténykedett, s ugyanolyan kedélyesen elbeszélgetett velünk, mintha semmi sem történt volna vele az elmúlt napokban.

Pedig igenis történt, örökre beírta magát a Nemzeti Vágta aranykönyvébe.