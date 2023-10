Kívülről szocreál, de belülről hangulatos, a színes székektől vidám hangulatú a Sassari sportcsarnoka, mégsem vonzott sok nézőt a hétközi Európa-kupa meccsre. Családias hangulatban, mintegy száz néző előtt kezdődött a 3. forduló mérkőzése a két ötven százalékos mérleggel álló gárda között.

Barátságos azonban egyáltalán nem volt a légkör, keményen egymásnak feszültek a hölgyek. Nagy tempót diktált az elejétől a Dinamo, az olasz válogatott irányító, Carangelo ziccerezett kétszer is az elején, míg a szekszárdiak Monroe és Krnjics centermunkájának és pontjainak köszönhetően tartották a lépést. A negyed második felétől a lengyel Kaczmarczyk is felpörgött, kintről is betalált, ahogyan Carangelo is, elkezdett nyílni az olló. Bár Boros szép betöréseit nem jó szemmel nézte az olasz tréner, aggódnia nem kellett, mert a kék-fehérek hibáiból, eladott labdáiból gyors támadásokat vezetett a csapata, s tíz ponttal vezettek a hazaiak tíz percnyi játékot követően. A talján szakvezető egyébiránt kilenc és fél percig nem is cserélt, a kezdő ötösét tartotta a pályán.

A második periódus elején Sztanacsev első kosaraival zárkózott a Szekszárd, valamivel több hiba csúszott be a vendéglátók részéről is. Sokáig hat-nyolc pont körül alakult a differencia, mígnem a végjátékban a KSC szerb irányítója bevert egy extra triplát is, amivel egy kosárnyira került ellenfelétől a csapata (19. perc: 40–37). Sajnos jött a válasz, Togliani volt eredményes a sarokból. Maradt a hat pontos hátrány, mégis adhatott némi önbizalmat Djokics Zseljko együttesének, hogy megnyerte a második negyedet, s a nagyszünet előtti másodpercekben Monroe és Mányoky is kiosztott egy-egy sapkát a szardíniaiaknak.

Reményt keltően kezdte a második félidőt a KSC, Monroe előbb gólpasszt adott Krnjicsnek, majd a kiharcolt faultját váltotta pontokra a büntető vonalról (45–43). Carangelo nem hagyta annyiban a dolgot, szórt egy triplát, majd ő is értékesített két büntetőt, a harmadik perc végén ismét közel került a tíz pontos vezetéshez a Dinamo (23. p.: 52–43). Sajnos hiába kért időt Djokics Zseljko rövid időn belül kétszer is, nem sikerült közelebb zárkózniuk Boroséknak, akik továbbra is kőkemény védekezést kaptak.

A záró negyedet 15 pontos hátrányból kezdte a tarros gárda (70–55), s lekoppintva az előző rajtot, ismét Monroe ívelt be gólpasszt Krnjicsnek. A két magas ember a maga részéről mindent megtett, nem rajtuk múlott, hogy ezen az estén nem sikerült nyerni. Monroe a 26 pontja mellé leszedett 9 lepattanót, adott két gólpasszt, kiharcolt két faultot és kiosztott két blokkot, ami 30-as teljesítményindexet ért. Krnjics pedig dupla-duplát ért el: 19 pontja mellett begyűjtött 10 lepattanót (18 VAL). Sajnos az otthon maradt Dudasová, Szücs és Árvai nélkül, valamint a szintén sérülések miatt végül nem bevethető Vojtulek és Miklós hiányában rövid volt a szekszárdi kispad, így elszenvedte második vereségét is az Európa-kupában a KSC, a Sassari 85–69-re nyert, megszerezve ezzel a második sikerét a K-jelű négyesben.

A csoport másik mérkőzésén: Levhartice Chomutov–Movistar Estudiantes 66–70.

Európa-kupa, K-csoport, 3. forduló

BDS Dinamo Sassari (olasz)–Tarr KSC Szekszárd 85–69 (26–16, 19–23, 25–16, 15–14)

Sassari, Palaserradimigni Sportcsarnok, 150 néző. V.: Bijedic (bosnyák), Pipan (szlovén), Brekalo (bosnyák)

Sassari: CARANGELO 23/9, Joens 9/3, Raca 12, KACZMARCZYK 13/3, HOLLINGSHED 15/3. Csere: Toffolo 6, Crudo 2. Togliani 5/3. Edző: Antonello Restivo

Szekszárd: Sztanacsev 8/3, Boros 12/6, Mányoky, KRNJICS 19, MONROE 26. Csere: Theodoreán, Horváth Bernadett 4, Holcz. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–5. 8. p.: 19–14. 12. p.: 28–22. 17. p.: 38–31. 24. p.: 55–43. 27. p.: 65–48. 34. p.: 77–59. 38. p.: 81–65.