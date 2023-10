Az Európa-bajnoki selejtezők után folytatódik a pontvadászat az első osztályban, és azon vannak a zalaiak, illetve a paksiak is, hogy folytassák jó sorozatukat. Szappanos Péter, az atomvárosiak és a nemzeti csapat kapusa lapunknak adott interjújában elmondta, a válogatott szüneti első mérkőzés veszélyes tud lenni, ám a közelmúltat böngészve csapata jó előjelekkel várhatja zalaegerszegi összecsapását.

A legutóbbi öt válogatott ablak utáni első mérkőzésükön (a tavaly novemberi szünet után már a téli pihenő következett az NB I-ben) veretlenek maradtak a paksiak: a Puskás Akadémiát kétszer (4–1 és 2–0), a Mezőkövesdet (2–1) és a Budapest Honvédot egyszer (2–1) győzték le, míg a kispestiekkel egyszer 1–1-es döntetlent játszottak. Utoljára 2021 októberében, a Gyirmót otthonában kaptak ki 2–1-re. Érdekesség továbbá, hogy a felsorolt hat bajnoki közül ötször a PFC-nek kellett utaznia, ahogy most is Bognár György együttese lesz a vendég Zalaegerszegen.

A formájuktól nem kell tartaniuk a zöld-fehéreknek, hiszen az utolsó öt bajnokijukon tizenhárom pontot gyűjtöttek, amivel jelenleg a második helyet foglalják el a tabellán. A Zete teljesítménye viszont figyelemfelkeltő, hiszen a legutóbbi három fordulóban több pontot gyűjtött (ötöt), mint az azt megelőző haton összesen (hármat).

A kék-fehérek sikerében kulcsszerep jut a nyáron igazolt horvát Antonio Mancére, akinek duplájával az előző fordulóban, Mezőkövesden augusztus után győzött ismét a ZTE (2–1), vagy az Újpestről kölcsönbe érkezett francia Yohan Croizet-ra, aki gólt lőtt és gólpasszt adott Székesfehérváron (3–3). De mondhatjuk Boér Gábor rizikós húzását is, hogy Senkó Zsombor helyett Gyurján Mártonnak szavazott bizalmat a kapuban. A Juventus utánpótlásában is megfordult 20 éves hálóőr bizonytalansága is kellett Fehérváron a pontvesztéshez a 99. percben, a következő két bajnokin viszont az egerszegiek szereztek gólt a 98. és a 85. percben, vagyis bárhogy is alakuljon a mai találkozó, nem érdemes a hármas sípszó előtt másik csatornára kapcsolni a televízióban.

„Tudjuk, hogy a ZTE igazolt néhány támadó játékost, akik játékban magas minőséget képviselnek, így őket mindenképpen féken kell tartanunk. A kulcs nem más, minthogy a saját játékunkat kell játszanunk, ami eddig hozta a győzelmeket” – fogalmazott Osváth Attila, a paksiak jobbhátvédje.

OTP Bank Liga, 10. forduló

ZTE FC–Paksi FC. Szombat, 14.45 óra. Tv: M4 Sport

... és a többiek

A 10. forduló további programja. Szombat: Kisvárda–Mezőkövesd 12.30, Újpest–Kecskemét 17 óra. Vasárnap: MTK Budapest–Puskás Akadémia 13.15, DVSC–Fehérvár 15.30, DVTK–Ferencváros 17.45 óra. TV: M4 Sport.

A bajnokság állása

1 FERENCVÁROS 8 6 1 1 28–11 19 2 PAKS 9 5 3 1 15–10 18 3 ÚJPEST 9 5 2 2 15–14 17 4 DVTK 9 5 1 3 17–11 16 5 PUSKÁS AKADÉMIA 9 4 3 2 14–14 15 6 MTK BUDAPEST 9 4 2 3 11–14 14 7 DVSC 9 4 1 4 15–14 13 8 FEHÉRVÁR 9 3 2 4 17–16 11 9 KECSKEMÉT 9 3 1 5 10–12 10 10 Zalaegerszeg 9 2 2 5 12–20 8 11 MEZŐKÖVESD 8 1 1 6 9–17 4 12 KISVÁRDA 9 1 1 7 7–17 4