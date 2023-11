Huszonöt perc alatt eldöntötte a pontok sorsát a Paks, amely két tizenegyest is kapott, s mindkettőt értékesítette is. A folytatásban már nem erőltették a támadásokat az atomvárosiak, akik egyszer a második félidőben is betaláltak, így végül ötnél álltak meg. A két csapatnak ez már a második egymás elleni meccse volt a szezonban, Majoson is a paksiak nyertek, akkor 2–1-es vendégsiker született.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 16. forduló

Paksi FC II–Bonyhád-Majos 5–0 (4–0)

Paks, v.: Horváth P. (Nagy M., Burján I.). Paks II: Simon B. – Szélpál, Köllő K., Lépő (Debreceni Z., 63.), Földi D. (Szabó A., 8.), Balogh B. (Ignácz B., a szünetben), Zoltán R., Szécsi P., Pupp Z., Marosi, Győrfi M. (Kiss K., 76.). Vezetőedző: Kindl István. Bonyhád-Majos: Bonnyai – Széles, Pál A., Preininger, Kugler (Karaszi, 85.) – Nagy N., Tamás Sz. (Mácsik D., 28.), Simó (Vukk, 76.) – Kovács L., Keresztes, Lőrinc D. (Mácsik M., 85.). Vezetőedző: Csillag László. Gólszerzők: Zoltán R. (11., 64., az elsőt 11-esből), Marosi (8.), Balogh B. (22., 11-esből), Szélpál (25.).