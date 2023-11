Több, mint két évtizedet ölel át Tabajdi Ferenc eredményes edzői pályafutás Szekszárdon, ami még a mai napig is tart. A nevével fémjelzett felnőttcsapatok számos alkalommal végeztek az NB I/B-s és NB II-es bajnokságok dobogósaként, sikeres utánpótlásnevelő munkájának köszönhetően pedig több száz gyermekkel szerettette meg a kézilabdát. Ezen tevékenység sem múlott el kimagasló eredmények nélkül, a 2020/2021-es ifjúsági és serdülő bajnokság másodosztályában egyaránt aranyéremig vezette csapatait, amelynek játékosai ma már Szekszárdi Fekete Gólyák KC felnőtt együttesét erősítik.

Ha már a vármegyei csapatnál járunk, szinte nincsen olyan sportbarát, aki ne ismerné Bognárné Schell Gabriellát. Több, mint harminc éve kézilabdázik Szekszárdon, kiváló kapusteljesítményét kezdetben a Ferropatent Lazúr Szekszárd SE-nél tette le az asztalra, majd a Szekszárdi Fekete Gólyák csapatát erősítette, amelynek a mai napig oszlopos és meghatározó tagja. Hozzáállása, a kézilabdáért való rajongása példaértékű a fiatal játékosok számára is. Azon szerencsések egyike, akinek nagy álma teljesült azzal, hogy lányával Bognár Zsanettel játszik több éve együtt.

A szekszárdi nevelésű Mizsák Dominika alapítója volt a Szekszárdi Fekete Gólyák KC-nek, amelynek játékosa is volt hosszú ideig, majd tudása, kitartása és nagy szorgalma eredményeképpen játékvezetőként is több évig NB I-es mérkőzéseket vezetett. A Magyar Kézilabda Szövetség Utánpótlás-fejlesztési Igazgatóságában is több évig szerepet töltött be, majd 2021-től versenyigazgatója volt a vármegyei szövetségének.