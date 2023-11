Nyerőnek bizonyult a huszonegy az Alisca Taekwondo Klub számára, a szekszárdi egyesület ilyen népes mezőnnyel képviseltette magát az idei országos bajnokságon. A Rácz Petra, Szabó Jázmin, Bánki Dávid Ede, Kovács Tamás alkotta edzői stáb és az igazán lelkes szülői gárda végül hét arany-, három ezüst- és három bronzérmet szurkolt ki. A küzdőtér másik oldalán is képviseltette magát a klub, Bánki Lili bíróként tevékenykedett az ob-n.

„Ahogy mondani szokás, nem a mennyiség a fontos, azonban kialakult a klubban egy olyan csapat, ahol korosztálytól és nemtől függetlenül remekül együtt tudnak edzeni, készülni és ami fontos, hogy fejlődni a sportolóink. Ez a nagyszerű összhang nemcsak az edzéseken, de a versenyeken is megmutatkozik, ahol egymást húzzák felfele és szurkolnak a másiknak. Mindez az országos bajnokságon is megmutatkozott, minden versenyző nagyot küzdött, és akinél nem jött össze a nyertes meccs, ők is rendkívüli módon odatették magukat” – fogalmazott Rácz Petra, a szekszárdi egyesület alapítója és vezetőedzője.

Dobogós helyezések

Küzdelem. Aranyérem: Balogh Zoltán, Barna Babett, Kutasi Flóra, Kvárik István, Tóth Olivér. Ezüstérem: Csáki-Baranyai Szabolcs, Falusy Zita, Szebeni Anna Kamilla

Formagyakorlat. Bronzérem: Kutasi Flóra, Papp Izabella páros

Gyorsrúgás. Aranyérem: Dombi Regő András, Papp Izabella. Bronzérem: Balogh Olivér, Szűcs Mátyás

Küzdelemben Pest vármegyén túl a legeredményesebb vidéki csapatnak az Alisca Taekwondo Klub bizonyult. Pár hete az első alkalommal megrendezett Taekwondo Weekenden jártak a szekszárdiak, ahonnan féltucat éremmel tértek haza.