Kiváló játékkal debütált az Atomerőmű SE-ben egy hete az új amerikai légiós, Kassim Nicholson, aki a DEAC elleni bajnokin dupla duplával, 14 ponttal és 10 lepattanóval zárt. Rajta múlt a legkevésbé, hogy a piros-kékek szezonbeli hetedik összecsapásukat is elveszítették.

Ilyen pocsék sorozatot sosem produkált még az Atomerőmű SE, amely egyszer öt vereséggel nyitott. Érthető, hogy most már szeretnének kimászni a gödörből a paksiak, akik sokkal jobbak annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyük mutat. Ezt azonban a pályán is bizonyítani kellene.

„Nem lehet azt mondani, hogy sokat mosolyognánk mostanában, mindenkit bánt, hogy mind a hét bajnoki meccsünket elveszítettük – nyilatkozta Kassim Nicholson. – Nem tehetünk mást, ugyanolyan keményen dolgozunk, mint eddig, van potenciál ebben a keretben, a játékosok adottságai sokkal jobbak annál, mint amit az eredményeink mutatnak. Már átéltem hasonló időszakot Szegeden, akkor is rossz formában volt a csapat, aztán sikerült váltanunk, megtaláltuk a ritmusunkat, és sorozatban jöttek is a győzelmek. Remélem, hogy itt, Pakson is így lesz. Mindenki éhezik a sikerélményre, nem adjuk fel, harcolunk tovább! Ha megnyerjük az első meccset, azt gondolom, mindenkiről lekerül a teher, és jönnek majd az újabb sikerek” – tette hozzá.

Darrin Govens távozott

„Az Atomerőmű SE vezetősége és Darrin Govens közös megegyezéssel szerződést bontott, így az amerikai-magyar játékos már nem fog piros-kék mezben pályára lépni” – áll a paksi klub pénteki közleményében. A 35 éves honosított irányító október elején csatlakozott az ASE-hez, amelynek rövid itt tartózkodása alatt az egyik húzóembere lett. Öt mérkőzésen lépett pályára, ezeken 14 pontot, 2 gólpasszt és 1,8 lepattanót átlagolt.

A zalaiak már négy győzelemnél járnak, ebből hármat hazai pályán arattak, többek között a Szolnoki Olajbányászt is legyőzték, s nem is kis győzelem volt az (115–83).

„Tisztában vagyunk vele, hogy a zalaiaknak remek csapatuk van, amely fizikális játékot játszik, ha sikeresek akarunk lenni, fel kell vennünk a kesztyűt – folytatta. – A csapatért, egymásért, a szurkolóikért kell küzdenünk. Nem szabad azzal foglalkoznunk, hogy melyik csapatnak milyen a mérlege, szeretnénk minden negyedet megnyerni” – zárta az amerikai.

Tippmix Férfi NB I, a 8. fordulóban

Zalakerámia-ZTE KK–Atomerőmű SE

Zalaegerszeg Városi Sportcsarnok, szombat, 18 óra.

Vezeti: Győrffy Pál Attila, Makrai Márton, Szilágyi Bálint