Két héttel ezelőtt a heves esőzések miatt játékra alkalmatlan volt a szekszárdi centerpálya, így elmaradt a 14. forduló vármegyei derbije az UFC és a Paksi FC tartalékjai között. Csak egy hajszálnyival volt jobb a helyzet ma délután, helyenként bokáig süllyedtek a sárban a futballisták, de játszani kellett, most már nem lehetett halasztani. Bár a helyzet koránt sem volt ideális, a két csapat óriási csatát vívott.

Kezdetben a paksi fiatalok irányítottak, s dolgoztak ki helyzeteket, de aztán feljavultak a szekszárdiak, és a félidő második fele már egyértelműen az övék volt. Arena Ármin góljával teljesen megérdemelten szerezték meg a vezetést a sárga feketék, akik még egy tizenegyest is rúghattak, ám Lékó Roland kísérletét hárította Kovács Flórián a paksiak kapusa.

A fordulás után igazából egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni, sokszor tréfálta meg a futballistákat a tócsákban megpihenő labda. Kimondott nagy helyzetek más egyik kapu előtt sem alakultak ki, bár néhány paksi elfutás többel kecsegtetett, s akadt egy kritikus szituáció a tizenhatoson belül, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot.

Végül ez az egy gól döntött, a szekszárdiak fellélegezhettek, hiszen nekik úgy kellett ez a három pont, mint egy falat kenyér. Mészáros István, a hazaiak szakvezetője örülhetett, mert csapata a sikerével visszaelőzte a dunaújvárosiakat a tabellán, s vasárnap úgy léphet pályára Majoson, hogy ha ismét nyer, akár öt riválisát is maga mögé utasíthatja. Kindl István pedig amiatt bosszankodhatott, mert továbbra is kétarcú a csapata, amely képes nagy győzelmekre és jó játékra, de olyanra is, mint amit a mai rangadón produkált – felejthetőt.

NB III, Dél-Nyugati csoport, a 14. fordluóban

Szekszárdi UFC–Paksi FC II 1–0 (1–0)

Szekszárd, v.: Maml Z. (Molnár A., Aczél P.). Szekszárd: Pomozi – Fekete M., Arena, Füredi, Béla D. – Gellér, Péter D. (Tóth D., 47.), Lékó, Budai D., Tokody – Péter A. (Paksi D., 92.). Vezetőedző: Mészáros István. Paks II: Kovács F. –Marosi, Köllő K., Pupp Z., Debreceni Z. (Ádám D., 62.) – Lépő (Ignácz B., 69.), Máté Cs., Zoltán R., Szabó A. (Perger, a szünetben) – Győrfi M. (Palóka, 63.), Szécsi P. (Kiss K., 85.). Vezetőedző: Kindl István. Gól: Arena Á. (35.).