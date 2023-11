Ha egy héttel korábban lett volna ez a bajnoki, akkor most azt kellene írnunk, hogy bízunk a tisztes helytállásban, s abban, hogy az ASE bebizonyítja, hogy sokkal többre képes annál, mint amit a tabella mutat.

Utóbbi megállapítás még most is igaz, azzal a kitétellel, hogy azóta meglett a hőn áhított első győzelem, ami lélektanilag nagyon sokat jelent, s ennek hatása már érződött is a heti edzéseken, régen voltak ilyen felszabadultak a játékosok, mint az elmúlt napokban.

A zalaegerszegi győzelem gátakat szabadított fel a paksiakban, akik végre megmutatták, hogy milyen potenciál rejlik bennük, s ha ezt a játékot meg tudják ismételni szombaton az Alba Fehérvár ellen, akkor szép kis estéjük lehet a piros-kékeknek.

A héten egy újabb légióscserét jelentettek be a paksiak, akik megköszönték Derrick Woods szolgálatait, és helyére leigazolták a 25 éves Kenny Wooten Jr-t. Az új négyes-ötös posztos kosaras papírjai már rendben is vannak, így szombaton az Alba ellen ott is lehet új társaival a parketten.

Ha hasonló teljesítményt tesz le az asztalra, mint a két hete szerződtetett Kassim Nicholson, akkor nem kerülhet bajba az Atomerőmű.

Ami az eddigi hiányzókat illeti, Eilingsfeld János, Duda Sanadze, Kovács Ákos, Pajor Dávid is Gulyás Milán továbbra sem bevethető, így azért még nem ideális a helyzet.

Az Alba legutóbb a kaposváriakat lépte le 105–77-re, s egészen elképesztő 93-as pontátlaggal érkezik.

Nagyon fontos lesz, hogy lelassítsa a fehérváriak játékát a Paks, amelynek sokkal jobban kell védekeznie, mint eddig, és legalább olyan hatékonysággal (56 százalék) kell támadniuk, mint tették azt Zalaegerszegen.

Az előző idényben emlékezetes meccset nyert a fehérváriak ellen hazai pályán az Atom, amely 21–9-es hátrányból állt fel, s győzött hosszabbítás után 93–84-re – egy hasonló siker most az egész idény legnagyobb bravúrja lenne.

Tippmix Férfi NB I, a 9. fordulóban

Atomerőmű SE–Alba Fehérvár

Paks, Gesztenyés út, szombat, 18 óra

Vezeti: Földházi Tamás Péter, Török Daniella, Frányó Péter.