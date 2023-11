Volt miért visszavágni, az előző idényben mind az alapszakaszban, mind pedig az alsóházi rájátszásban kikapott a Honvéd csarnokában az Atomerőmű SE. Most azzal a céllal utaztak el a szokatlan időpontban megrendezett találkozóra a paksiak, hogy revansot vesznek a fővárosiakon, s győzelmükkel bejönnek a Honvéd elé a bajnoki tabellán. Kovács Ákos már leülhetett a kispadra, ennyivel beljebb volt az ASE, ugyanakkor Eilinsgfeld János, Gulyás Milán és Pajor Dávid még nem volt bevethető, a grúz Duda Sanadzéről pedig kár is beszélni.

Jól indított a paksi gárda, a szlovák karmester, Mario Ihring kiválóan mozgatta a piros-kékeket, s a pontszerzésből is kivette a részét. Az ASE első tizenhat pontjából tizenegyet vállalt, nem túlzás, hogy a hátára vette ezer sebből vérző csapatát. Aztán belelendült a Honvéd, és a folytatásban inkább ők vezettek, a nagyszünetre hárommal mehettek, a harmadik negyedben pedig már kilenc is volt a különbség (40–49), Sajnos érződött, hogy nagyon rövid a paksi pad, s csak akkor nyerheti meg ezt a meccset az ASE, ha valaki extrát tesz bele akkor, amikor arra a legnagyobb szükség van. Ezt az extrát pedig Ihring szállította, aki az utolsó percben, 71–71 után négy büntetőt is hidegvérrel vágott be, majd Keith Wrigt Jr. tett rá még kettőt, s már nem maradt ideje a Honvédnak. A szlovák végül 28 ponttal, 8 lepattanóval, 6 gólpasszal és 7 kiharcolt faulttal zárt.

Az ASE megszerezte a létfontosságú győzelmet, amely – de ezt már olyan sokszor leírtuk – úgy kellett, mint egy falat kenyér. Vagy még annál is jobban. Egyről így a kettőre lépett Sebastjan Krasovec gárdája, amely a zalaegerszegi sikerét (92–86) követően újfent idegenben nyert, s már nem utolsó a tabellán. Lélektanilag a legjobbkor jött ez a siker, a december kilencedikei, szegediek elleni hazai bajnokiig lehet erősíteni a kohéziót, s talán Kovács Ákos akkor már nemcsak leül a kispadra, hanem akár játszhat is, s talán lassan Eilingsfeld János is visszatér...

Férfi NB I, a 10. fordulóban

Budapesti Honvéd SE–Atomerőmű SE 71–77 (18–18, 23–20, 13–14, 17–25)

Budapest, Ludovika Aréna, V.: dr. Mészáros B., Farkas G., dr. Németh P. Hovéd: Djokovics 12/9, Bazsó 10/6, Kopácsi 7/3, Henry 11, Peringer. Csere: Reizinger 4, Hajdu 4/3, Filipovic 23. ASE: Ihing 28/6, White 7/3, Radics 5/3, Nicholson 11, Wight 15/3. Csere: Géringer 6/6, Kékesi 3/3, Dorogi 2, Sövegjártó.