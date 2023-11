Mint arról beszámoltunk, sorozatban három vereség után megszerezte első idegenbeli győzelmét a Tarr KSC Szekszárd, miután egy pontban gazdag mérkőzésen, 95–89-re legyőzte a cseh Levhartice Chomutov gárdáját. Djokics Zseljko érthetően boldogan nyilatkozott a mérkőzés után, mert tudja, hogy ezzel a sikerrel életben tartották továbbjutási reményeiket.

„Kellemetlen csapat a Chomutov, amely a másik két ellenféllel is kemény meccseket játszott. Nagyon büszke vagyok a játékosaimra, nagyon fontos mérkőzés volt az életben maradásunk, a továbbjutás szempontjából. Nem számolhattunk mindenkivel ezúttal sem, Miklós Melinda részleges szakadást szenvedett a hátsó keresztszalagjában, nem is utazott velünk, míg Ana Vojtulek a térdével bajlódik – sorolta a hátráltató tényezőket Djokics Zseljko. – Támadásban új taktikával próbálkoztunk, ami működött, nagyon jó kosárlabdát mutattunk be, idegenben majdnem száz pontot szereztünk, ez nem mindennapi. Jacinta Monroe dominált, kihasználtuk, hogy a hazaiaknak nincs igazi centerük, mellette Horváth Bernadett volt nagyon fontos figura. Örülök a győzelemnek, de szeretném, ha fejlődnénk védekezésben” – bizakodott a szekszárdiak vezetőedzője.

Európa-bajnoki selejtezők miatt a klubéletben szünet következik, a Tarr KSC legközelebb november 18-án a Vasas Akadémiát fogadja a bajnokság 5. fordulójában. Négy nappal később a madridi Movistar Estudiantes együttesét látják vendégül az Európa-kupában.

Európa-kupa, a K-csoport állása