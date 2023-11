A Ferencváros stadionjában, a Groupama Arénának rendezték a II. Fülöp Márton Labdarúgás-történeti Országos Verseny döntőjét, ahova a két online forduló összesített eredménye alapján a tíz legtöbb pontot gyűjtött csapat jutott be. Közöttük volt Fenyvesi Merse és Ruppert Dominik, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 10. N osztályos tanulók alkotta páros is (a másik dombóvári kettős épphogy lecsúszott a nagydöntőről).

Az idei témakör – a döntő helyszínét is ez „inspirálta” – a Ferencvárosi TC volt, amelynek történetéről egy közel háromszáz oldalas, rengeteg adattal, eredménnyel és játékossal vegyített kivonatot kaptak a csapatok, mondta el lapunknak Dr. Szenyéri Zoltán. A gimnázium igazgatója, egyben a dombóvári csapatok felkészítője, amiben tudott, segített a fiataloknak. Jegyzetelt, próbálta emészthető formátumban átadni, tanulhatóvá tenni a szakirodalom lényegét – és ez sikerült is.

Fenyvesi Merse, Ruppert Dominik és Dr. Szenyéri Zoltán a Groupama Aréna előtt

Forrás: Beküldött fotó

A szóbeli döntő rangján tovább emelt, hogy a játékvezető a közismert újságíró, műsorvezető, sportriporter, kommentátor és kvízmester, Gundel Takács Gábor volt. A klasszikus, nyomógombos kvízpárbajban ráadásul nem volt elég tudni a helyes választ (tévesztésnél ráadásul pontlevonás járt), de a vetélytársaknál gyorsabbnak is kellett lenni. Az egyórás fináléban közel nyolcvan kérdés hangzott el, aminek végén a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium csapata mögött, de a gödöllői Premontrei Iskolaközpont párosát maga mögé utasítva második helyen végeztek a dombóváriak. A Fenyvesi Merse, Ruppert Dominik kettős ezzel a képzeletbeli dobogón egy fokkal magasabbra állhatott fel tavalyi harmadik pozíciójánál.

A dombóvári fiatalok amellett, hogy sportrajongók, kitűnő tanulók is, valamint maguk is aktívan sportolnak: Merse atletizál, Dominik kosárlabdázik. A felkészítő tanárukkal együtt érmet, Ferencváros-mezt, valamint az NB I-es csapat tagjai által dedikált labdát is átvehettek a Groupama Arénában, ahol ráadásként olyan híres labdarúgókkal fotózkodhattak, mint Nyilasi Tibor, Lipcsei Péter vagy Hajnal Tamás.