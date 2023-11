A címvédő Ferencváros (1–8) és az ezüstérmes Győr (0–5) után az előző idényt negyedik helyen záró Puskás Akadémia várt a szekszárdiakra az őszi szezon utolsó fordulójában. A két csapat nyitófordulóbeli találkozó óta (akkor a Puskás 2–0-ra nyert idegenben) nagy változások történtek a WFC-nél, három amerikai légiós is érkezett a keretbe, akik közül Brianna Nicole Taylor be is vette a felcsútiak kapuját. A sárga-feketék ugyanakkor az alárendelt szerepét játszották a Pancho Arénában. A felcsútiak – akik egy fejesgóllal korán vezetést szereztek – végig fölényben voltak,

Micskó Márk együttese három győzelemmel, három döntetlennel és hat vereséggel a nyolcadik helyen zárta az őszi szezont. Március első hétvégéjén hazai pályán az újonc Soroksár ellen folytatja második élvonalbeli idényét a csapat.

Simple Női Liga NB I, 12. forduló

Puskás Akadémia–Szekszárdi WFC 3–1 (2–0)

Felcsút, v.: Alafi (Bizderi, Juhász D.)

Puskás Akadémia: Pongrácz – Palakovics (Szarvas), Szemán-Tóth, Kovács A., Bokor – Sinka (Brekovszki) – Staier (Pécsi D.), Harmat, Nagy L., Tuza (Helmeczi) – Tamók (Zán-Fábián). Vezetőedző: Halászi Kinga

Szekszárd: Török Á. – Kágyi R., Jáhn, Acsádi P., Vári – Schell (Stubblebine), Kágyi K., Taylor, Nagy-Cseke V. (Kiss G.), Kovács Zs. (Nagy V.) – Keeley. Vezetőedző: Micskó Márk

Gólszerző: Szemán-Tóth, Sinka, Szarvas, illetve Taylor