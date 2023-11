Frank Tamás átalakuló együttese a márciusi, Debrecenben rendezett Európa-bajnoki négyes döntő után lépett ismét pályára az ellen a lengyel válogatott ellen, amely az utóbbi időben több figyelemreméltó eredményt is elért, és ezen a találkozón is bizonyította, hogy sokat fejlődött az elmúlt időszakban.

A vendégek végig domináltak a szombati első mérkőzésen, mindkét félidőben egy-egy gólt szereztek, a magyar válogatott csak helyzetekig jutott, így 2–0-ra elveszítette a találkozót. A másnapi találkozón már jobb teljesítményt nyújtott az élvonalbeli 2F-Bau Tolna-Mözsből Folk Zsuzsannát, Kiss Grétát és Vámosi Georginát (a kapus Deczki Vanda nem volt a meccskeretben), valamint a kajdacsi kötődésű Varga Adélt soraiban tudó nemzeti csapat, de gólt nem sikerült szerezni, ellenben egyet kapott.

– Jobban nézett ki a játékunk, mint szombaton, támadásban és védekezésben is előre tudtunk lépni. Többet birtokoltuk a labdát, helyzeteink voltak, de összességében ezúttal is a lengyelek akarata érvényesült, és egy második félidei találattal megnyerték a mérkőzést. Átalakuló csapatunk van, ezért fontos, hogy minél több lehetőségünk legyen a közös gyakorlásra, emellett keressük azokat a kreatív játékosokat, akikkel erősíteni tudjuk a támadójátékunkat, ugyanis ez a két mérkőzés is megmutatta, hogy ezen a téren jelenleg nem állunk jól – idézi az MLSZ Frank Tamás szövetségi kapitányt.