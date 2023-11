Ahogy azt már korábban megírtuk Szeifert Géza a tavalyi évben két K1 light világbajnoki címet is szerzett, amit az idei évben megfejelt két magyar bajnoki címmel és a harmadik világbajnoki címével.

– A magyar bajnoki címet a WFC Hungary Magyar Kupán, Baján szereztem meg szeptemberben, természetesen itt is nehézsúlyban indultam – mesélte a világbajnok. – Két ellenfelem volt, az egyikük beleszaladt az ütésbe és eltört az orra, ezért nem tudta folytatni a versenyt. A másik ellenfelemet pedig leléptették, mert kétségbeesésében megpróbált egy duplalábas földrevitelt, ami nyilván sportszerűtlen húzás volt tőle, így én nyertem a mérkőzést.

Szintén szeptemberben a Wako országos bajnokságon egy magyar bajnoki címet és egy kick light második helyezést is sikerült szereznie Gézának. Az októberi WFMC világbajnokságot Németországban, Frankfurt mellett Rüsselsheimben szervezték meg, amit súlycsoportjában szintén ő nyert meg.

– Géza belázasodott a verseny reggelére. Mikor, ha nem ekkor? Mindegy, a harcos ilyenkor is harcos, ha így kell küzdeni, akkor így kell küzdeni. A sorsolás kicsit visszaadott, mert benne volt a négyben, nem kellett bemérkőznie. Mivel itt is nyitott volt a súlycsoport, az első ellenfele egy óriás volt, aki elindult előre, mint a mozdony, Géza finoman állba ütötte, erre összecsuklott. Hát ez light, itt nem lehet kiütés, hiába szaladt bele, intést kaptunk. Egyet benézett Géza is, hanyatt esett a light ütéstől, érdekes, ebből az irányból ez rendben volt. Nem baj, a testütések miatt a kondi elfogyott lassan, és az ellenfél végül feldőlt. Pontlevonás járt érte, itt is erős volt a szembeszél. A végén csak az volt kérdés, hogy ki nyert: aki ment előre, támadott és talált, vagy aki esett-kelt, beleszaladt a pofonokba és megpróbálta durván visszaadni azokat? A pontozóbírók nem osztották a vezetőbíró aggályait, hanem a meccset pontozták, és Gézát nevezték meg győztesként. A döntőben az ellenfél egy karatés volt, aki úgy mozgott, mint egy gyík, a reakciói olyanok voltak, mint egy kobráé. Nem csapattal érkezett, hanem udvartartással. Szinte kézben vitték ide-oda, lába alá széket vittek és masszírozták. Hát Géza, ezt várhatod, ilyet én biztos nem fogok csinálni, még ha te lennél a világbajnok, akkor sem. Na, és itt következett két menet brutális verekedés. Teliütötték egymás fejét, durváskodtak, elestek, felkeltek, intés itt is, ott is, akkora testrúgások, hogy a hangjától az ablak megrepedt, két menet igazi bunyó. A végén összedugták a fejüket a bírók, és megszületett a döntés: egy perc hosszabbítás. Géza egy percig egyfolytában verte az ellenfelet. Most nincs bizonytalankodás, nincs ellenakció, csak Géza támadott, a másik kétségbeesetten védekezett és hátrált. Megszólalt a gong és Géza a világbajnok! Szép munka, bár ezt máskor az elején is megtehetnéd kedves Géza – emlékezett vissza Szabó-Tóth Zoltán a TSC Kick-box K-1 Team vezetőedzője.

A harmadik K1 light világbajnoki cím után pedig következő meccsén a TEK Budo és Küzdősport Gálán november 11-én, Budapesten már full kontakt szabályrendszerben küzd majd.

– A TEK gála után még egy versenyem lesz idén, november 18-án a WFL Zalaegerszegen, ezeken már full kontakt szabályrendszer szerint állok a ringbe. Természetesen a célom továbbra is a Karate Combat Amerikában, amire a jövő évben jelentkezem – mondta portálunknak a sportoló.