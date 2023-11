„Az első játékrész ki-ki meccs hangulatát hozta, az első felében mi tudtunk irányítani, aztán ez visszaesett, elakadtak a támadásaink, és a Kelen át tudta venni a kezdeményezést. A szünetben próbáltunk változtatni, elsősorban a pálya közepén, ami sikerült is. Régen sikerült gólt szereznünk, ezúttal végre háromszor is bevettük ellenfelünk kapuját, ráadásul szép támadások után, ez előrelépés. Többen már az előző fordulókban is javuló teljesítményt mutattak, ami most eredmény tekintetében is megmutatkozott, nem csak látványban” – értékelte csapata szezonbeli második sikerét Horváth György.

Az őszi fordulóból már csak egy forduló van vissza az atomvárosi lányok számára, akik vasárnap 11 órakor a Vasas Kubala Akadémia vendégeként lépnek pályára.

NB II, Nyugati csoport, 10. forduló

Paksi SE–Kelen SC 3–1 (0–0)

Paks, v.: Barta V. (László J., Ormai)

Paks: Kerekes – Marosi, Fodor H., Debreceni K., Szűcs L., Tancsa (Zufall, 65.), Boda Zs., Kiss L., Sajabó, Győrfi, Lusinszki. Edző: Horváth György

Kelen: Dárdai – Grajczár, Boczkó (Galyas, 60.), Cselőtei, Orbán L., Kovács T., Tóth-Salamon, Dura, Pongó, Gál H, Stumpf. Edző: Kovács Áron Dániel

Gólszerző: Debreceni K. (59.), Kiss L. (60.), Lusinszki (87.), Stumpf (89.)

A bajnokság állása

1. PÁPA 8 8 0 0 22–1 24 2. PMFC 8 7 1 0 49–4 22 3. CSEPEL 9 7 1 1 31–3 22 4. VASAS 9 6 0 3 37–13 18 5. ZTE FC 9 5 1 3 43–11 16 6. NAGYKANIZSA 8 4 1 3 19–18 13 7. AJKA 8 4 0 4 19–15 12 8. AIRNERGY 8 3 0 5 31–20 9 9. PAKS 9 2 0 7 17–26 6 10. KELEN 8 1 0 7 9–31 3 11. PVSK 8 1 0 7 9–34 3 12. MARTONVÁSÁR 8 0 0 8 1–111 0