Férfi NB II, E-csoport, 8. forduló

MK Pelikán Siklós KC–Hőgyészi SC 23–25 (11–13)

Siklós, 112 néző. V.: Hovány, Ubornyák

Hőgyész: Szente – Teimel M., Vald 2, VOJKOVICS GY. 5, Gadányi 2, Szakcsi 2, PAP Á. 8 (5). Csere: HUDRA, Farkas G. (kapusok), Szabó T., Vojkovics I., Széles, CSESZKÓ 4. Edző: Héger Zsolt

Kiállítások: 12, illetve 6 perc.

Hétméteresek: 2/1, illetve 6/5.

Nem a legjobb előjelekkel várta a mérkőzést a Hőgyész, hiszen Bujtás Bence sérülés, Pencs Barnabás betegség miatt nem tudta vállalni a játékot, Mikita Bence pedig gyermeke születése miatt hagyta ki a találkozót. Fontos láncszemei nélkül szoros volt az első félidő, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett egy góllal. Az utolsó percek a vendégekről szóltak, így kétgólos előnnyel mehettek szünetre, amit viszont fordulás után gyorsan leadtak (15–15). Kapuscserét követően Hudra Milántól fontos védések érkeztek, amivel akár korábban is lezárhatták volna a meccset, de a csapattársak ekkor támadásban még bele-bele hibáztak. A győzelmet így az utolsó öt percben biztosította be Héger Zsolt csapata, akivel harmadik mérkőzését is megnyerte a HSC.

Héger Zsolt: – Gratulálok a fiúknak, a győzelmet irányítónk újszülött gyermekének, Mikita Milosnak ajánljuk.

Az őszi szezon utolsó hazai bajnokiján, szombaton a Mecseknádasdot fogadja 18 órától a Hőgyész.

A bajnokság állása