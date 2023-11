Három sérült és két beteg játékosát volt kénytelen nélkülözni Szilágyi Tamás Kozármislenyben. A dombóváriak vezetőedzője kereshetett volna kifogásokat, de ő úgy volt vele, hogy inkább utazzanak, játsszanak! A szakember büszke lehetett csapatára, hiszen még így is voltak nyerési esélyeik. Kétszer is fel tudtak állni 10-12 pontos hátrányból, de a legfontosabb, hogy volt tartásuk, amit az edző a meccs után ki is emelt.

Szilágyi Tamás ugyanakkor kihangsúlyozta azt is a klub közösségi oldalán, hogy a játékvezetők finoman fogalmazva sem álltak a helyzet magaslatán, mindkét csapat kárára sokat tévedtek, pedig ez egy élvezetes meccs lehetett volna. Hozzátette, az NB II-es bajnoki találkozókon is kellene a három játékvezető, amivel ki lehetne szűrni ezeket a hibákat, tévedéseket, mert mint mondta, így nagyon rossz irányba megy minden mérkőzés.

Férfi NB II, Nyugati csoport, 4. forduló

Neosport-Kozármisleny–Dombóvári Kosársuli KE 84–77 (19–26, 25–17, 24–15, 16–19). Kozármisleny, v.: dr. Danka P., Fleischmann K. Dombóvár: Takács A. 8/6, Lép A. 5/3, Kőnig R. 17/9, Tóth V. 18, Pölöske K. 12. Csere: Laufer G. 13/6, Roósz R. 4.

A dombóváriak az ötödik fordulóban, most pénteken 19 órától a PEAC csapatával meccselnek a Szuhay Sportcentrumban.